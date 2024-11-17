Пять украинских беспилотников сбили над российскими регионами

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито над российскими регионами 17 ноября. В Минобороны РФ уточнили, что два БПЛА средствами противовоздушной обороны были уничтожено над территорией Брянской области. Три беспилотника удалось сбить над Курской областью.
«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области. Еще два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области», — сообщают в ведомстве.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал о двух сбитых в регионе управляемых авиационных бомб ВСУ. Он поблагодарил российских военных за стабильную работу противовоздушной системы.
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