Фицо предупредил об еще одной специальной военной операции

Фицо: США и России нужно обсудить ситуацию на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Фицо заявил, что между Россией и США идет своя спецоперация
Фицо заявил, что между Россией и США идет своя спецоперация Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в настоящий момент между Россией и США идет своя специальная военная операция. Политик отметил, что двум государствам нужно начать переговоры по ситуации на Украине, чтобы урегулировать конфликт. 

«С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры. Я бы сказал, что это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — заявил Фицо. Слова премьер-министра Словакии приводит агентство ТАСС. 

По словам Роберта Фицо, решить кризис на Украине финансовой и военной поддержкой невозможно. Однако сам премьер-министр Словакии высказался против вступления Украины в Евросоюз. 

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в настоящий момент между Россией и США идет своя специальная военная операция. Политик отметил, что двум государствам нужно начать переговоры по ситуации на Украине, чтобы урегулировать конфликт.  «С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры. Я бы сказал, что это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — заявил Фицо. Слова премьер-министра Словакии приводит агентство ТАСС.  По словам Роберта Фицо, решить кризис на Украине финансовой и военной поддержкой невозможно. Однако сам премьер-министр Словакии высказался против вступления Украины в Евросоюз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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