Фицо предупредил об еще одной специальной военной операции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в настоящий момент между Россией и США идет своя специальная военная операция. Политик отметил, что двум государствам нужно начать переговоры по ситуации на Украине, чтобы урегулировать конфликт.
«С моей точки зрения, единственный способ установить мир в Украине — это дипломатические переговоры. Я бы сказал, что это не война, а специальная военная операция между Россией и США на территории Украины», — заявил Фицо. Слова премьер-министра Словакии приводит агентство ТАСС.
По словам Роберта Фицо, решить кризис на Украине финансовой и военной поддержкой невозможно. Однако сам премьер-министр Словакии высказался против вступления Украины в Евросоюз.
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