Шестилетнюю украинскую гимнастку хотят выгнать из спорта из-за русского языка в соцсетях

Шестилетняя жительница Украины Анастасия Опря может остаться без лицензии на участие в соревнованиях по стране за то, что свои социальные сети спортсменка вела на русском языке. Об сообщается на странице Анастасии. Кроме того, гимнастку могут отчислить из спортивной школы, в которой она занимается.
«Рассматривается вопрос об отчислении Анастасии из спортивной школы и недопуске ее до соревнований. Причины — ведение странички на русском языке. Настя родилась в интернациональной семье, ее мать — россиянка, а отец — болгарин, поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», — сказано на странице Опри в соцсети. Сообщение цитирует ТАСС. Отмечается, что социальные сети шестилетней гимнастки ведет ее мать.
В публикации сказано, что Анастасия следит за известными спортсменами и смотрит много фильмов. Автор поста отметил, что в настоящее время ребенок подвергается травле «со стороны неумных родителей и неудавшихся тренеров».
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