Шестилетнюю украинскую гимнастку хотят выгнать из спорта из-за русского языка в соцсетях

Гимнастку с Украины призвали лишить лицензии за ведение соцсети на русском
© Служба новостей «URA.RU»
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Художественная гимнастка из Украины могут выгнать из спортивной школы и не пустить на соревнования
Художественная гимнастка из Украины могут выгнать из спортивной школы и не пустить на соревнования Фото:

Шестилетняя жительница Украины Анастасия Опря может остаться без лицензии на участие в соревнованиях по стране за то, что свои социальные сети спортсменка вела на русском языке. Об сообщается на странице Анастасии. Кроме того, гимнастку могут отчислить из спортивной школы, в которой она занимается.

«Рассматривается вопрос об отчислении Анастасии из спортивной школы и недопуске ее до соревнований. Причины — ведение странички на русском языке. Настя родилась в интернациональной семье, ее мать — россиянка, а отец — болгарин, поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», — сказано на странице Опри в соцсети. Сообщение цитирует ТАСС. Отмечается, что социальные сети шестилетней гимнастки ведет ее мать. 

В публикации сказано, что Анастасия следит за известными спортсменами и смотрит много фильмов. Автор поста отметил, что в настоящее время ребенок подвергается травле «со стороны неумных родителей и неудавшихся тренеров». 

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Шестилетняя жительница Украины Анастасия Опря может остаться без лицензии на участие в соревнованиях по стране за то, что свои социальные сети спортсменка вела на русском языке. Об сообщается на странице Анастасии. Кроме того, гимнастку могут отчислить из спортивной школы, в которой она занимается. «Рассматривается вопрос об отчислении Анастасии из спортивной школы и недопуске ее до соревнований. Причины — ведение странички на русском языке. Настя родилась в интернациональной семье, ее мать — россиянка, а отец — болгарин, поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», — сказано на странице Опри в соцсети. Сообщение цитирует ТАСС. Отмечается, что социальные сети шестилетней гимнастки ведет ее мать.  В публикации сказано, что Анастасия следит за известными спортсменами и смотрит много фильмов. Автор поста отметил, что в настоящее время ребенок подвергается травле «со стороны неумных родителей и неудавшихся тренеров». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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