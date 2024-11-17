В Австрии боятся банкротства жителей без российского газа

Прекращение поставок российского газа в Австрию приведет к серьезным экономическим последствиям для местных жителей и предприятий. Об этом заявила экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, подчеркнув, что под угрозой банкротства окажутся простые граждане.
«Для многих домохозяйств... это стало дополнительным бременем — очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается, в том числе, и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила Кнайсль в эфире RT. Она подчеркнула, что Австрия в настоящий момент сильно зависит от российского газа. Зависимость от топлива РФ выросла на 90%, подчеркнула Кнайсль.
В то время как Австрия сталкивается с потенциальными экономическими трудностями из-за отсутствия российского газа, глава Минэнерго страны Леоноре Гевесслер заверила граждан в готовности к такому развитию событий. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз готов к возможным отключениям газа из России. Пока еще Россия не прекратила экспорт газа в Австрию.
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