В Австрии боятся банкротства жителей без российского газа

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Карин Кнайсль уверена, что отказ Австрии от российского газа приведет к массовому банкротству среди горожан страны
Карин Кнайсль уверена, что отказ Австрии от российского газа приведет к массовому банкротству среди горожан страны Фото:
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Прекращение поставок российского газа в Австрию приведет к серьезным экономическим последствиям для местных жителей и предприятий. Об этом заявила экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, подчеркнув, что под угрозой банкротства окажутся простые граждане. 

«Для многих домохозяйств... это стало дополнительным бременем — очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается, в том числе, и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила Кнайсль в эфире RT. Она подчеркнула, что Австрия в настоящий момент сильно зависит от российского газа. Зависимость от топлива РФ выросла на 90%, подчеркнула Кнайсль. 

В то время как Австрия сталкивается с потенциальными экономическими трудностями из-за отсутствия российского газа, глава Минэнерго страны Леоноре Гевесслер заверила граждан в готовности к такому развитию событий. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз готов к возможным отключениям газа из России. Пока еще Россия не прекратила экспорт газа в Австрию.

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Прекращение поставок российского газа в Австрию приведет к серьезным экономическим последствиям для местных жителей и предприятий. Об этом заявила экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль, подчеркнув, что под угрозой банкротства окажутся простые граждане.  «Для многих домохозяйств... это стало дополнительным бременем — очень тяжелым на фоне общей инфляции, которая подстегивается, в том числе, и высокими ценами на энергию. Наблюдается банкротство ресторанно-гостиничного бизнеса», — заявила Кнайсль в эфире RT. Она подчеркнула, что Австрия в настоящий момент сильно зависит от российского газа. Зависимость от топлива РФ выросла на 90%, подчеркнула Кнайсль.  В то время как Австрия сталкивается с потенциальными экономическими трудностями из-за отсутствия российского газа, глава Минэнерго страны Леоноре Гевесслер заверила граждан в готовности к такому развитию событий. Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз готов к возможным отключениям газа из России. Пока еще Россия не прекратила экспорт газа в Австрию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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