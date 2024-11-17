Актриса Светлова оказалась должна 4,5 миллионов из-за мошенников

Российская актриса Анастасия Светлова стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя кредиты на сумму 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot в своем telegram-канале.
«В апреле 2024 года на Светлову был оформлен кредит на один миллион рублей и второй — на 2,5 миллиона рублей. Банк начислял пени, так как никаких платежей не вносилось», — передает сообщение Shot «Life.ru». Там добавили, что мошенники, вероятно, использовали сим-карту актрисы, которую она заменила за месяц до происшествия.
Накануне Светлова пыталась получить кредит в одном из московских банков, однако ей было отказано из-за наличия задолженности по ранее взятым кредитам. Однако актриса утверждает, что никогда ранее не брала кредитов. Дальнейшая проверка документов показала, что на имя Светловой были оформлены займы мошенниками. В настоящее время ведутся поиски мошенников.
Ранее эксперт по кибербезопасности Кирилл Кайнов рассказал, что для снижения вероятности столкновения с телефонным мошенничеством рекомендуется избегать ответов на вызовы с неизвестных номеров. В случае, если звонящий все-таки связался с вами и представился сотрудником банка, государственного учреждения или правоохранительных органов, следует немедленно прекратить разговор и заблокировать номер. Также важно установить на мобильное устройство антивирусное программное обеспечение и приложение для определения номера.
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