Актриса Светлова оказалась должна 4,5 миллионов из-за мошенников

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Светлова узнала о своем долге, когда попыталась взять кредит
Светлова узнала о своем долге, когда попыталась взять кредит Фото:

Российская актриса Анастасия Светлова стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя кредиты на сумму 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot в своем telegram-канале.

«В апреле 2024 года на Светлову был оформлен кредит на один миллион рублей и второй — на 2,5 миллиона рублей. Банк начислял пени, так как никаких платежей не вносилось», — передает сообщение Shot «Life.ru». Там добавили, что мошенники, вероятно, использовали сим-карту актрисы, которую она заменила за месяц до происшествия.

Накануне Светлова пыталась получить кредит в одном из московских банков, однако ей было отказано из-за наличия задолженности по ранее взятым кредитам. Однако актриса утверждает, что никогда ранее не брала кредитов. Дальнейшая проверка документов показала, что на имя Светловой были оформлены займы мошенниками. В настоящее время ведутся поиски мошенников.

Ранее эксперт по кибербезопасности Кирилл Кайнов рассказал, что для снижения вероятности столкновения с телефонным мошенничеством рекомендуется избегать ответов на вызовы с неизвестных номеров. В случае, если звонящий все-таки связался с вами и представился сотрудником банка, государственного учреждения или правоохранительных органов, следует немедленно прекратить разговор и заблокировать номер. Также важно установить на мобильное устройство антивирусное программное обеспечение и приложение для определения номера.

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Российская актриса Анастасия Светлова стала жертвой мошенников, которые оформили на ее имя кредиты на сумму 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Shot в своем telegram-канале. «В апреле 2024 года на Светлову был оформлен кредит на один миллион рублей и второй — на 2,5 миллиона рублей. Банк начислял пени, так как никаких платежей не вносилось», — передает сообщение Shot «Life.ru». Там добавили, что мошенники, вероятно, использовали сим-карту актрисы, которую она заменила за месяц до происшествия. Накануне Светлова пыталась получить кредит в одном из московских банков, однако ей было отказано из-за наличия задолженности по ранее взятым кредитам. Однако актриса утверждает, что никогда ранее не брала кредитов. Дальнейшая проверка документов показала, что на имя Светловой были оформлены займы мошенниками. В настоящее время ведутся поиски мошенников. Ранее эксперт по кибербезопасности Кирилл Кайнов рассказал, что для снижения вероятности столкновения с телефонным мошенничеством рекомендуется избегать ответов на вызовы с неизвестных номеров. В случае, если звонящий все-таки связался с вами и представился сотрудником банка, государственного учреждения или правоохранительных органов, следует немедленно прекратить разговор и заблокировать номер. Также важно установить на мобильное устройство антивирусное программное обеспечение и приложение для определения номера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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