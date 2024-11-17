Оппозиция Абхазии заявила, что братский союз с Россией непоколебим

Представитель Координационного штаба общественных и политических организаций по выходу из политического кризиса Абхазии Леван Микаа призвал не верить слухам о якобы разрушении партнерских отношений между республикой и Россией. Он подчеркнул, что братский союз между государствами непоколебим.
«Ведется очень много разговоров по поводу позиции России [и развитии негативных отношений]. Они [в РФ] все очень внимательно следят за тем, что происходит в Абхазии, переживают вместе с нами. Поэтому не верьте никаким слухам, наш братский союз с Россией он непоколебим», — подчеркнул Леван Микаа, обращаясь к гражданам своей страны. Его слова передает telegram-канал «».
Микаа также обозначил, что Абхазия продолжит развивать отношения с Россией, только уже «без текущего президента Аслана Бжания». Представитель Координационного совета также уже назвал Бжанию экс-президентом.
Координационный совет был сформирован в Абхазии 15 ноября. В тот день оппозиция организовала массовые протесты, требуя отставки Аслана Бжании. Протестующие недовольны тем, что глава государства планировал ратифицировать договор с Россией. Согласно ему, российские компании могли бы реализовывать свои проекты на территории республики. Оппозиционные представители заявили, что это соглашение нанесло бы вред экономике Абхазии. При этом лидеры оппозиции подчеркнули, что не имеют антироссийских настроений в стране.
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