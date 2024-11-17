Российские военные блокировали ВСУ в районе Ольговской рощи

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В результате блокировки ВС РФ уничтожили 80 военных ВСУ
В результате блокировки ВС РФ уничтожили 80 военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося „котла“. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов...» — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что около 40 военных ВСУ ранены и 24 боевика взяты в плен. На текущий момент продолжается ликвидация украинских бойцов.

Ранее в Курской области системы ПВО России уничтожили два управляемых авиационных боеприпаса, запущенных ВСУ, рассказал губернатор региона Алексей Смирнов. В своем обращении он выразил благодарность военнослужащим за эффективную и надежную работу систем ПВО.

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Бойцы группировки войск «Север» ВС РФ блокировали подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося „котла“. В результате эффективного огневого поражения уничтожено более 80 националистов...» — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что около 40 военных ВСУ ранены и 24 боевика взяты в плен. На текущий момент продолжается ликвидация украинских бойцов. Ранее в Курской области системы ПВО России уничтожили два управляемых авиационных боеприпаса, запущенных ВСУ, рассказал губернатор региона Алексей Смирнов. В своем обращении он выразил благодарность военнослужащим за эффективную и надежную работу систем ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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