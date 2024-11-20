Хуснуллин раскрыл детали продления МЦД в соседние регионы

Определены источники финансирования продления МЦД в соседние областные центры
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МЦД уже связал столицу с городами Подмосковья
МЦД уже связал столицу с городами Подмосковья Фото:

Правительство утвердило паспорт проекта продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы Центрального федерального округа и определило источники финансирования. Об этом 20 ноября на пресс-подходе в Совете Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о проекте «Центральный транспортный узел» (ЦТУ), который уже связал крупные города Московской области и Москву в единую сеть городского железнодорожного транспорта.

«Сейчас Москва выступает интересантом, и мы очень поддерживаем этот проект, чтобы с пересадочных пунктов, которые есть сегодня на МЦД, дальше организовать доезд более скоростных комфортабельных поездов до основных городов Центрального федерального округа — Смоленска, Твери, Рязани. Мы, когда паспорт утвердили, определили источники финансирования, что будет делать Российская Федерация, что РЖД, что будет делать Москва. И надеемся, что этот проект свяжет в более удобную комфортную сеть весь Центральный федеральный округ», — сообщил Хуснуллин.

В прошлом году московские власти сообщали, что ЦТУ свяжут столицу и Московскую область с Тульской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Костромской областями. Между этими регионами совершается три четверти всех пригородных перевозок в стране.

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Правительство утвердило паспорт проекта продления Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы Центрального федерального округа и определило источники финансирования. Об этом 20 ноября на пресс-подходе в Совете Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о проекте «Центральный транспортный узел» (ЦТУ), который уже связал крупные города Московской области и Москву в единую сеть городского железнодорожного транспорта. «Сейчас Москва выступает интересантом, и мы очень поддерживаем этот проект, чтобы с пересадочных пунктов, которые есть сегодня на МЦД, дальше организовать доезд более скоростных комфортабельных поездов до основных городов Центрального федерального округа — Смоленска, Твери, Рязани. Мы, когда паспорт утвердили, определили источники финансирования, что будет делать Российская Федерация, что РЖД, что будет делать Москва. И надеемся, что этот проект свяжет в более удобную комфортную сеть весь Центральный федеральный округ», — сообщил Хуснуллин. В прошлом году московские власти сообщали, что ЦТУ свяжут столицу и Московскую область с Тульской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской и Костромской областями. Между этими регионами совершается три четверти всех пригородных перевозок в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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