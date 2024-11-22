Названы четыре рабочих способа продлить срок службы зимним шинам

Зимние шины необходимо правильно обкатать после установки

22 ноября 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

500-900 километров считается необходимой дистанцией для обкатки зимней резины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Производитель автомобильных шин Ikon Tyres назвал четыре способа продления ресурса зимней резины. Об этом рассказали в пресс-службе бренда. «Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора. При этом не стоит затягивать с сезонной сменой. Оптимально рассмотреть замену шин на зимние до момента появления наледи или снега на дорогах», — приводит слова представителей бренда « Газета.ru ». Производитель также упомянул, что шины необходимо правильно обкатать после установки. Первую тысячу километров следует избегать резких ускорений и торможений. Кроме того, рекомендуется снизить максимальную скорость движения. Перед отправкой на хранение шины следует тщательно очистить от загрязнений, так как на них могут оставаться дорожные реагенты, разрушающие резиновую смесь. Также важно, чтобы в месте хранения было сухо и темно, поскольку влага способна проникнуть в покрышку через микропоры и разрушить металлокорд. В Ikon Tyres упомянули наиболее оптимальный способ хранения: шины без дисков ставятся вертикально, колесо в сборе — горизонтально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производитель автомобильных шин Ikon Tyres назвал четыре способа продления ресурса зимней резины. Об этом рассказали в пресс-службе бренда. «Зимние шины не должны эксплуатироваться летом при высоких температурах воздуха и дорожного полотна, так как это приводит к быстрому изнашиванию протектора. При этом не стоит затягивать с сезонной сменой. Оптимально рассмотреть замену шин на зимние до момента появления наледи или снега на дорогах», — приводит слова представителей бренда «Газета.ru». Производитель также упомянул, что шины необходимо правильно обкатать после установки. Первую тысячу километров следует избегать резких ускорений и торможений. Кроме того, рекомендуется снизить максимальную скорость движения. Перед отправкой на хранение шины следует тщательно очистить от загрязнений, так как на них могут оставаться дорожные реагенты, разрушающие резиновую смесь. Также важно, чтобы в месте хранения было сухо и темно, поскольку влага способна проникнуть в покрышку через микропоры и разрушить металлокорд. В Ikon Tyres упомянули наиболее оптимальный способ хранения: шины без дисков ставятся вертикально, колесо в сборе — горизонтально.