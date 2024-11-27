Интернет-провайдеры смогут оценить качество услуг с помощью сервиса VK

Интернет-провайдеры смогут оценить качество услуг с помощью сервиса от VK «Телеком Радар». Благодаря расширению функционала платформы, операторы теперь имеют возможность не только оценивать свою долю на рынке в регионах, но и сравнивать услуги с конкурентами, а также выявлять проблемы с качеством сети. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе соцсети.
«VK расширила функциональность сервиса „Телеком Радар“ — решения для телеком операторов, позволяющего анализировать качество связи и на основе этого принимать решения по модернизации инфрастуктуры», — говорится в сообщении. Директор аналитических сервисов VK Predict Роман Стятюгин отметил, что с помощью точного геопозиционирования операторы смогут выявлять проблемы с покрытием в населенных пунктах и районах, планировать модернизацию и анализировать её эффективность. Сервис также помогает выявлять аномалии в многоквартирных домах и оценивать эффект маркетинговых кампаний на долю рынка, что способствует расширению в новые локации.
Сервис «Телеком Радар» от VK Predict используют крупнейшие сотовые операторы для оценки качества связи по геолокации и анализа потребления видео. Он помогает им понять пользовательский опыт и проводить конкурентный анализ, повышая удовлетворенность абонентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.