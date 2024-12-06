Ждать ли магнитную бурю 7 декабря: прогноз астрофизиков

Магнитные бури — не заметный глазу процесс, который сильно влияет на здоровье метеозависимых людей. URA.RU изучило прогноз астрофизиков и рассказывает, ждать ли возмущений в магнитосфере Земли 7 декабря.
Геомагнитная активность в начале декабря 2024 года
По данным астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, с точки зрения геомагнитной активности начало декабря было благополучным. Ни в один из дней с 1 по 6 число месяца магнитные бури не регистрировали.
Kp-индекс (это среднее значения уровня геомагнитных возмущений) в этот период держался на уровне от 1,67 до 3,67 единиц. При таких показателях состояние магнитосферы характеризуют как спокойное. Чтобы астрофизики оценили ситуацию в геомагнитном поле Земли как магнитную бурю, необходимо, чтобы Kp-индекс достиг хотя бы 5 баллов.
Ждать ли бурю 7 декабря
По прогнозу российских ученых, в субботу, 7 декабря, магнитосфера продолжит оставаться спокойной. В течение суток индекс, характеризующий геомагнитную активность, должен оставаться в пределах 2-3 единиц.
Тем не менее небольшую вероятность возникновения магнитной бури ученые все-таки допускают. По их мнению, шансы на нее составляют 5%, а шансы на сильный магнитный шторм — 1 %.
Будут ли магнитные бури в декабре 2024 года
Прогноз геомагнитной активности на декабрь должен обрадовать метеозависимых людей. Согласно ему, сильных возмущений в магнитном поле Земли в этом месяце не будет.
Максимальные для первого зимнего месяца значения Kp-индекса ожидаются в промежуток с 10 по 13 декабря, а также 19 декабря. Астрофизики ожидают, что в эти дни показатель поднимется до четырех единиц. Напомним, такой уровень говорит о возбужденном состоянии магнитосферы, но еще не свидетельствует о начале магнитной бури.
Что нужно знать метеозависимым
Метеозависимыми называют людей, самочувствие которых в значительной степени зависит от колебаний погоды, в том числе, космической. В дни магнитных бурь такие люди могут чувствовать себя нездоровыми: жаловаться на головные боли, слабость, отмечать головокружения и скачки артериального давления. Также при возмущениях в магнитном поле Земли могут ныть коленные, тазобедренные, лучезапястные и другие суставы.
Те, кто часто испытывает неприятные симптомы в дни магнитных бурь, стоит следить за их прогнозом и излишне не загружать дни, в которые ожидаются всплески геомагнитной активности. В эти периоды нужно особенно тщательно соблюдать режим дня, дозировать рабочую нагрузку и не перетруждаться, давать себе возможность расслабиться и передохнуть.
Врачи советуют пациентам, обращающимся к ним с жалобами на метеозависимость, регулярно выходить на прогулки. На свежем воздухе значительная часть симптомов отступает. Также будет полезно сделать легкую зарядку, чтобы размять мышцы и суставы, нормализовать кровообращение.
Перечисленные способы справиться с влиянием магнитных бурь подходят людям, у которых проблемы со здоровьем носят умеренный, слабо выраженный характер. Если недомогание серьезное, лучше будет обратиться к врачу и получить квалифицированную медпомощь.
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