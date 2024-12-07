Запад, осознавая свое поражение на Украине, пытается дестабилизировать обстановку в других частях мира, чтобы рассеять внимание России. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, западные страны причастны к войне в Сирии, а также протестам в Грузии.
«Дестабилизация обстановки в Грузии была еще одной попыткой Запада [ослабить Россию]. Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России», — сказал Джонсон в интервью на youtube-канале Dialogue Works. По его мнению, Запад надеется создать единовременно несколько очагов напряжения в разных частях, чтобы отвлечь РФ и ослабить ее позиции на Украине. Помимо Грузии, аналитик также привел в пример текущие события в Сирии.
С 28 ноября в Грузии вновь начались протесты оппозиции из-за заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС) до 2028 года. Спустя несколько дней народные волнения усилились, передает «Национальная служба новостей».
Параллельно с этим в Сирии усилился военный конфликт. В настоящий момент экстремистские группировки и повстанцы атакуют правительственные силы в Идлибе и Алеппо. Россия и Сирия уничтожили до 200 боевиков и их технику в Сирии, передает «Ридус».
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