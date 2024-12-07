Президент Сирии Башар Асад предлагает Западу сделку для сохранения контроля над оставшимися под его властью территориями или обеспечения безопасного изгнания. Асад готов прекратить все контакты Сирии с иранскими поддерживаемыми группировками, такими как «Хезболла», в обмен на прекращение боевых действий со стороны Запада. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
«Одно из предложений, которое Асад сделал США через Объединенные Арабские Эмираты, заключается в том, чтобы Сирия прекратила все контакты с поддерживаемыми Ираном группировками боевиков, такими как 'Хезболла'. Если западные державы будут обладать влиянием, чтобы остановить боевые действия», — сообщают источники Bloomberg.
В дополнение к этому, Асад также предпринял шаги для защиты христианского меньшинства в Сирии, направив высокопоставленного христианского лидера на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном — союзником Трампа. Это было сделано для того, чтобы подчеркнуть возможную угрозу для христиан в случае победы исламистских повстанцев и убедить Венгрию в необходимости информировать новую администрацию США о ситуации.
Президент Сирии, находясь под давлением от внутренних и внешних угроз, таких как действия запрещенной в России террористической организации «Исламский джихад», активно стремится к международной поддержке для сохранения стабильности в стране. Россия, являясь одним из ключевых союзников Асада, подтвердила свои намерения продолжать поддержку сирийского лидера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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