Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может полностью распасться в течение следующих шести месяцев. Он уверен, что предстоящие тяжелые времена и отсутствие стабильности могут стать причиной краха европейского объединения, подобно карточному домику.
«Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик, поскольку Европу ждут тяжелые времена и отсутствие стабильности», — заявил Фицо, передает STVR. Он также подчеркнул необходимость уважения ЕС к итогам выборов в суверенных государствах, даже если результаты этих выборов противоречат основным политическим линиям самого Евросоюза.
Ранее Фицо выразил свое несогласие с возможным вступлением Украины в Евросоюз. По его словам, решить украинский кризис только финансовой и военной поддержкой невозможно.
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