Премьер Словакии Фицо предрек развал ЕС за полгода

Премьер Словакии Фицо: Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик
© Служба новостей «URA.RU»
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Роберт Фицо считает, что Европу ждут тяжелые времена
Роберт Фицо считает, что Европу ждут тяжелые времена Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может полностью распасться в течение следующих шести месяцев. Он уверен, что предстоящие тяжелые времена и отсутствие стабильности могут стать причиной краха европейского объединения, подобно карточному домику.

«Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик, поскольку Европу ждут тяжелые времена и отсутствие стабильности», — заявил Фицо, передает STVR. Он также подчеркнул необходимость уважения ЕС к итогам выборов в суверенных государствах, даже если результаты этих выборов противоречат основным политическим линиям самого Евросоюза.

Ранее Фицо выразил свое несогласие с возможным вступлением Украины в Евросоюз. По его словам, решить украинский кризис только финансовой и военной поддержкой невозможно.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может полностью распасться в течение следующих шести месяцев. Он уверен, что предстоящие тяжелые времена и отсутствие стабильности могут стать причиной краха европейского объединения, подобно карточному домику. «Евросоюз может рассыпаться за полгода как карточный домик, поскольку Европу ждут тяжелые времена и отсутствие стабильности», — заявил Фицо, передает STVR. Он также подчеркнул необходимость уважения ЕС к итогам выборов в суверенных государствах, даже если результаты этих выборов противоречат основным политическим линиям самого Евросоюза. Ранее Фицо выразил свое несогласие с возможным вступлением Украины в Евросоюз. По его словам, решить украинский кризис только финансовой и военной поддержкой невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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