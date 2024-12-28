AP: Запад обеспокоен, что ставка Киева на Курск ослабила всю линию фронта

Нападение Украины на Курскую область может ослабить всю 1000-километровую линию фронта. Об этом пишет агентство Associated Press.
«Пять украинских и западных чиновников в Киеве заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинские силы продолжат терять свои позиции под давлением российских войск.
Летом стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Британский эксперт Александр Меркурис обозначил ситуацию в регионе для ВСУ как катастрофическую, отмечая, что украинская армия может оказаться в окружении в районе Суджи, передает 360.ru.
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