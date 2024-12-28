AP: Запад обеспокоен, что ставка Киева на Курск ослабила всю линию фронта

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ВСУ продолжат терять позиции в Курской области, пишет AP
ВСУ продолжат терять позиции в Курской области, пишет AP Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Нападение Украины на Курскую область может ослабить всю 1000-километровую линию фронта. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Пять украинских и западных чиновников в Киеве заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинские силы продолжат терять свои позиции под давлением российских войск.

Летом стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Британский эксперт Александр Меркурис обозначил ситуацию в регионе для ВСУ как катастрофическую, отмечая, что украинская армия может оказаться в окружении в районе Суджи, передает 360.ru.

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Нападение Украины на Курскую область может ослабить всю 1000-километровую линию фронта. Об этом пишет агентство Associated Press. «Пять украинских и западных чиновников в Киеве заявили, что они опасаются, что ставка на Курск ослабит всю 1000-километровую линию фронта», — говорится в материале агентства. Там добавили, что украинские силы продолжат терять свои позиции под давлением российских войск. Летом стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает операцию в Курской области ошибочной. Британский эксперт Александр Меркурис обозначил ситуацию в регионе для ВСУ как катастрофическую, отмечая, что украинская армия может оказаться в окружении в районе Суджи, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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