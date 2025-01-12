Умер оператор «Бэтмена» и фильмов о Гарри Поттере

Британский оператор фильмов «Бразилия», «Бэтмен» и двух частей франшизы о Гарри Поттере Роджер Пратт скончался в возрасте 77 лет. Причины смерти не известны.
«Британское общество кинооператоров обнародовало новость о смерти Пратта, но причина смерти и точная дата не были названы», — передает издание The Wrap.
Британский оператор-постановщик также снял фильм Терри Гиллиама «Двенадцать обезьян». Оператор получил номинацию на «Оскар» за работу над романтической драмой Нила Джордана «Конец романа». Отмечается, что он привнес более мрачную эстетику во франшизу фильмов о Гарри Поттере, сняв второй фильм «Гарри Поттер и Тайная комната» и четвертую часть «Гарри Поттер и Кубок огня». Также он снял эпическую драму Вольфганга Петерсона «Троя», драму с Джонни Деппом «Шоколад» и экранизацию «Франкенштейна» 1994 года.
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