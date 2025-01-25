Учитель ОБЖ отправился на СВО вслед за сыном

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Школьный учитель из Красноярского края отправился на СВО вслед за сыном
Школьный учитель из Красноярского края отправился на СВО вслед за сыном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Учитель ОБЖ Дмитрий из Красноярского края отправился в зону проведения специальной военной операции вслед за сыном Артемом. Дмитрий рассказал, что служит с ним в одной части и жалеет, что раньше не решился на этот шаг. 

«Здесь я с сыном, вместе, в одном взводе. Вообще прекрасно, все, как хотел, так и получилось. <...> Я жалею об одном, что я этого не сделал раньше», — рассказывает бывший учитель ОБЖ. В беседе с Life он поделился, что Артем отправился на СВО в сентябре 2022 года, вслед за ним Дмитрий пошел спустя полтора года. 

Первое время Дмитрий помогал в подразделении бескорыстно, а позже подписал контракт с Минобороны. Учитель ОБЖ получил позывной «Техник» и выполняет боевые задачи вместе с сыном. Дмитрий считает, что не имел бы права учить детей патриотизму и правилам поведения при ЧС, если бы не пошел на СВО. 

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Учитель ОБЖ Дмитрий из Красноярского края отправился в зону проведения специальной военной операции вслед за сыном Артемом. Дмитрий рассказал, что служит с ним в одной части и жалеет, что раньше не решился на этот шаг.  «Здесь я с сыном, вместе, в одном взводе. Вообще прекрасно, все, как хотел, так и получилось. <...> Я жалею об одном, что я этого не сделал раньше», — рассказывает бывший учитель ОБЖ. В беседе с Life он поделился, что Артем отправился на СВО в сентябре 2022 года, вслед за ним Дмитрий пошел спустя полтора года.  Первое время Дмитрий помогал в подразделении бескорыстно, а позже подписал контракт с Минобороны. Учитель ОБЖ получил позывной «Техник» и выполняет боевые задачи вместе с сыном. Дмитрий считает, что не имел бы права учить детей патриотизму и правилам поведения при ЧС, если бы не пошел на СВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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