Учитель ОБЖ отправился на СВО вслед за сыном

Учитель ОБЖ Дмитрий из Красноярского края отправился в зону проведения специальной военной операции вслед за сыном Артемом. Дмитрий рассказал, что служит с ним в одной части и жалеет, что раньше не решился на этот шаг.
«Здесь я с сыном, вместе, в одном взводе. Вообще прекрасно, все, как хотел, так и получилось. <...> Я жалею об одном, что я этого не сделал раньше», — рассказывает бывший учитель ОБЖ. В беседе с Life он поделился, что Артем отправился на СВО в сентябре 2022 года, вслед за ним Дмитрий пошел спустя полтора года.
Первое время Дмитрий помогал в подразделении бескорыстно, а позже подписал контракт с Минобороны. Учитель ОБЖ получил позывной «Техник» и выполняет боевые задачи вместе с сыном. Дмитрий считает, что не имел бы права учить детей патриотизму и правилам поведения при ЧС, если бы не пошел на СВО.
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