Зеленский поблагодарил Трампа за «справедливую критику России»

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Зеленский поддержал потенциальное введение Штатами санкций против России
Зеленский поддержал потенциальное введение Штатами санкций против России Фото:

Риторику президента США Дональда Трампа по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину можно назвать справедливой. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления о потенциальных санкциях против России.

«Это именно то, что Путин боится. Ему не нужен сильный Трамп, поддерживающий Украину...» — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Так он прокомментировал последнее заявление Трампа о потенциальных санкциях в отношении Москвы. Зеленский подчеркнул, что высказывания президента США в адрес Путина являются «справедливыми».

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрит введение дополнительных санкций в отношении России. По его словам, такой шаг возможен, если Москва откажется участвовать в переговорах о прекращении огня, передает «Ридус».

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Риторику президента США Дональда Трампа по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину можно назвать справедливой. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления о потенциальных санкциях против России. «Это именно то, что Путин боится. Ему не нужен сильный Трамп, поддерживающий Украину... » — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Так он прокомментировал последнее заявление Трампа о потенциальных санкциях в отношении Москвы. Зеленский подчеркнул, что высказывания президента США в адрес Путина являются «справедливыми». Ранее Трамп заявил, что США рассмотрит введение дополнительных санкций в отношении России. По его словам, такой шаг возможен, если Москва откажется участвовать в переговорах о прекращении огня, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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