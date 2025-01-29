Зеленский поблагодарил Трампа за «справедливую критику России»

Риторику президента США Дональда Трампа по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину можно назвать справедливой. Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский, комментируя заявления о потенциальных санкциях против России.
«Это именно то, что Путин боится. Ему не нужен сильный Трамп, поддерживающий Украину...» — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Так он прокомментировал последнее заявление Трампа о потенциальных санкциях в отношении Москвы. Зеленский подчеркнул, что высказывания президента США в адрес Путина являются «справедливыми».
Ранее Трамп заявил, что США рассмотрит введение дополнительных санкций в отношении России. По его словам, такой шаг возможен, если Москва откажется участвовать в переговорах о прекращении огня, передает «Ридус».
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