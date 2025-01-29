Отметившая 90-летний юбилей Талызина посетовала на нехватку ролей

Известная российская актриса Валентина Талызина, которой накануне исполнилось 90 лет, выразила желание сыграть новую роль. Однако предложения, поступающие ей на данный момент, не вызывают у артистки интереса. В этом Талызина призналась в интервью газете МК.RU.
«Работа, новая роль — об этом мечтаю», — заявила актриса в разговоре с МК.RU. По словам Талызиной, ее мало привлекают предложенные роли, гораздо больше ее интересует то, что она предлагает сама. Артистка также рассказала, что хорошо отпраздновала юбилей, но не чувствует себя на этот возраст.
Актриса снялась в более ста кинопроектах. Ее дебют на большом экране состоялся в 1963 году, когда она сыграла роль Инны в детективе «Человек, который сомневается». Также в знаменитой картине «Ирония судьбы, или С легким паром!» главная героиня Надя говорит именно голосом Талызиной.
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