Западные международные структуры и эксперты сознательно игнорируют невыгодные им факты. Например, они с 2014 года молчали о преступлениях киевского режима. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о намерении Совета Европы создать трибунал по Украине.
«Мы считаем, что все эти международные структуры и так называемые эксперты сознательно занимают абсолютно однобокую, неконструктивную позицию. Они не готовы смотреть на реальность, и они молчали, начиная с 2014 года, когда киевский режим направил танки внутри себя против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и смены власти», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента отдельно подчеркнул, что тогда все эти «эксперты» хранили молчание, поэтому их невозможно считать настоящими специалистами. Именно таким образом к ним относятся в Кремле, добавил Песков.
Ранее Совет Европы сообщил, что участники международной группы экспертов «заложили правовые основы» по созданию специального трибунала «по агрессии против Украины». По словам генсека Совета Европы Ален Берсе, на заседании сделали «важный шаг вперед» на пути к созданию специального трибунала, но «тяжелая работа только начинается».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.