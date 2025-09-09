Житель Московской области выиграл в лотерее 33 миллиона рублей

Житель Московской области стал обладателем более 33 миллионов рублей после участия в лотерее «Мечталлион». Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».
«Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в суперприз разделили трое участников.
Победитель отметил, что обычно не покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. По словам Анатолия, это не первый случай, когда ему сопутствует фортуна. В советское время он уже выигрывал 300 рублей, что в те годы считалось значительной суммой.
