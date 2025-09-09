Житель Московской области выиграл в лотерее 33 миллиона рублей

Житель Московской области стал обладателем 33 миллиона рублей
Житель Московской области стал обладателем 33 миллиона рублей

Житель Московской области стал обладателем более 33 миллионов рублей после участия в лотерее «Мечталлион». Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей «Национальная Лотерея».

«Он купил три билета в магазине и выиграл более 33 миллионов рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в суперприз разделили трое участников.

Победитель отметил, что обычно не покупает лотерейные билеты, но всегда верил в удачу. По словам Анатолия, это не первый случай, когда ему сопутствует фортуна. В советское время он уже выигрывал 300 рублей, что в те годы считалось значительной суммой.

