В России начнет действовать «период охлаждения» по займам и кредитам

Совет Федерации одобрил закон, который вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам. Согласно документу, заемщик не сможет получить от кредитора средства ранее, чем через четыре часа.
«Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий „период охлаждения“ по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан от действий финансовых мошенников, принуждающих их брать займы», — сообщает РИА Новости. Согласно новому закону, финансовые операции при выдаче кредитов и займов будут ограничены на некоторое время. Так, четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей и выше. Купить товары в кредит без «периода охлаждения» будет возможно при личном присутствии потребителя в торговой точки или организации.
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