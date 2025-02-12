В России начнет действовать «период охлаждения» по займам и кредитам

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Банки и МФО не смогут выдавать деньги раньше, чем через 4 часа
Банки и МФО не смогут выдавать деньги раньше, чем через 4 часа Фото:

Совет Федерации одобрил закон, который вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам. Согласно документу, заемщик не сможет получить от кредитора средства ранее, чем через четыре часа.

«Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий „период охлаждения“ по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан от действий финансовых мошенников, принуждающих их брать займы», — сообщает РИА Новости. Согласно новому закону, финансовые операции при выдаче кредитов и займов будут ограничены на некоторое время. Так, четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей и выше. Купить товары в кредит без «периода охлаждения» будет возможно при личном присутствии потребителя в торговой точки или организации. 

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Совет Федерации одобрил закон, который вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам. Согласно документу, заемщик не сможет получить от кредитора средства ранее, чем через четыре часа. «Совфед на пленарном заседании в среду единогласно одобрил закон, вводящий „период охлаждения“ по потребительским кредитам, документ направлен на защиту граждан от действий финансовых мошенников, принуждающих их брать займы», — сообщает РИА Новости. Согласно новому закону, финансовые операции при выдаче кредитов и займов будут ограничены на некоторое время. Так, четыре часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей, 48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей и выше. Купить товары в кредит без «периода охлаждения» будет возможно при личном присутствии потребителя в торговой точки или организации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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