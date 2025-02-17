Собиравшую деньги для ВСУ жительницу Белгорода обвинили в госизмене

За поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в государственной измене обвинили волонтера Надежду Россинскую (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он осуществляла сбор средства для стороны противника, сообщили РИА Новости.
«Следствием установлено, что жительница Белгорода организовала сбор денежных средств для нужд украинской военизированной организации, признанной террористической в Российской Федерации. Ей уже предъявлено обвинение», — сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). Согласно данным следствия, обвиняемая под видом гуманитарной поддержки беженцам, фактически предоставляла ресурсы военизированным формированиям Украины. Кроме того, она использовала социальную сеть для распространения призывов поддерживать данные структуры.
Как URA.RU писало ранее, в Ханты-Мансийском автономном округе пенсионерку осудили за госизмену. Она размещала на столбах и рекламных щитах информацию в поддержку ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.