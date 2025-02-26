Российский банкир купил принадлежавшую Volkswagen компанию

Бизнесмен Игорь Ким приобрел компанию ООО «Фольксваген Банк Рус», которая ранее принадлежала концерну Volkswagen. Он выкупил 45% акций компании, а оставшуюся долю — АО»ЦК».
«ООО „Фольксваген Банк Рус“ перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 25 февраля 2025 года бизнесмен получил 45% в компании, еще 55% приобрело ООО „Экспомобилити“, принадлежащее новосибирскому АО „ЦК“», — сообщает издание «Коммерсант».
Компания «ЦК» также является дочерней структурой, принадлежащей Киму. Таким образом, он полностью выкупил структуру немецкой компании в России.
Также бизнесмен приобрел ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и ООО «Фольксваген Груп Финанц». 100% долей в организациях с 25 января принадлежат компании «ЦК».
Не так давно Игорь Ким попал под санкции, которые Великобритания ввела против россиян. Помимо него, в списке оказались 107 жителей страны.
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