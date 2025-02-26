Российский банкир купил принадлежавшую Volkswagen компанию

Игорь Ким выкупил компанию, принадлежащую Volkswagen
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего под контроль бизнесмена попали три дочерние компании, принадлежащие Volkswagen
Всего под контроль бизнесмена попали три дочерние компании, принадлежащие Volkswagen Фото:

Бизнесмен Игорь Ким приобрел компанию ООО «Фольксваген Банк Рус», которая ранее принадлежала концерну Volkswagen. Он выкупил 45% акций компании, а оставшуюся долю — АО»ЦК».

«ООО „Фольксваген Банк Рус“ перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 25 февраля 2025 года бизнесмен получил 45% в компании, еще 55% приобрело ООО „Экспомобилити“, принадлежащее новосибирскому АО „ЦК“», — сообщает издание «Коммерсант».

Компания «ЦК» также является дочерней структурой, принадлежащей Киму. Таким образом, он полностью выкупил структуру немецкой компании в России.

Также бизнесмен приобрел ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и ООО «Фольксваген Груп Финанц». 100% долей в организациях с 25 января принадлежат компании «ЦК».

Не так давно Игорь Ким попал под санкции, которые Великобритания ввела против россиян. Помимо него, в списке оказались 107 жителей страны.

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Бизнесмен Игорь Ким приобрел компанию ООО «Фольксваген Банк Рус», которая ранее принадлежала концерну Volkswagen. Он выкупил 45% акций компании, а оставшуюся долю — АО»ЦК». «ООО „Фольксваген Банк Рус“ перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 25 февраля 2025 года бизнесмен получил 45% в компании, еще 55% приобрело ООО „Экспомобилити“, принадлежащее новосибирскому АО „ЦК“», — сообщает издание «Коммерсант». Компания «ЦК» также является дочерней структурой, принадлежащей Киму. Таким образом, он полностью выкупил структуру немецкой компании в России. Также бизнесмен приобрел ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и ООО «Фольксваген Груп Финанц». 100% долей в организациях с 25 января принадлежат компании «ЦК». Не так давно Игорь Ким попал под санкции, которые Великобритания ввела против россиян. Помимо него, в списке оказались 107 жителей страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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