Британия ввела крупнейший пакет санкций против РФ

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Британия ввела санкции против 40 российских судов и финансовых организаций
Британия ввела санкции против 40 российских судов и финансовых организаций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания объявила о введении крупнейшего с 24 февраля 2022 года пакета санкций в отношении России, приуроченного к третьей годовщине боевых действий на Украине. Санкции затронули российский теневой флот, финансовые организации и компании, поставляющие военные компоненты РФ, сообщил премьер-министр Ким Стармер.

«[Пакет санкций] охватывает различные сферы от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», — сказал Стармер на онлайн-саммите стран G7. Его слова приводит «Коммерсант». Он подчеркнул, что странам «большой семерки» следует быть готовыми к принятию дополнительных рисков, включая установление ограничений на цены на нефть, введение санкций против российских нефтяных компаний и пресечение действий банков, способствующих обходу санкций.

Санкции Великобритании затронули 107 новых позиций, включая бизнесменов Романа и Глеба Троценко, гендиректора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину, а также 40 судов и финансовые организации. Под ограничения попали авиакомпания S7 и ее владелец Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, российская автомобильная группа «Авилон», компании «Русская энергия» и «Сибантрацит». Кроме этого, под санкции ЕС попали банкир Игорь Ким, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и северокорейские генералы.

Сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций против РФ. В него попали 48 физических и 35 юридических лиц. ЕС также запретил 13 банкам России пользоваться системой SWIFT. Подробнее — в материале URA.RU.

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Великобритания объявила о введении крупнейшего с 24 февраля 2022 года пакета санкций в отношении России, приуроченного к третьей годовщине боевых действий на Украине. Санкции затронули российский теневой флот, финансовые организации и компании, поставляющие военные компоненты РФ, сообщил премьер-министр Ким Стармер. «[Пакет санкций] охватывает различные сферы от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», — сказал Стармер на онлайн-саммите стран G7. Его слова приводит «Коммерсант». Он подчеркнул, что странам «большой семерки» следует быть готовыми к принятию дополнительных рисков, включая установление ограничений на цены на нефть, введение санкций против российских нефтяных компаний и пресечение действий банков, способствующих обходу санкций. Санкции Великобритании затронули 107 новых позиций, включая бизнесменов Романа и Глеба Троценко, гендиректора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину, а также 40 судов и финансовые организации. Под ограничения попали авиакомпания S7 и ее владелец Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, российская автомобильная группа «Авилон», компании «Русская энергия» и «Сибантрацит». Кроме этого, под санкции ЕС попали банкир Игорь Ким, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль и северокорейские генералы. Сегодня, 24 февраля, ЕС утвердил 16-й пакет санкций против РФ. В него попали 48 физических и 35 юридических лиц. ЕС также запретил 13 банкам России пользоваться системой SWIFT. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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