Счетная палата заявила о росте доходов федерального бюджета

Счетная палата: доходы федерального бюджета РФ выросли на 26% в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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За 2024 год объем расходов федерального бюджета увеличился на 7,8 трлн рублей
За 2024 год объем расходов федерального бюджета увеличился на 7,8 трлн рублей Фото:

За 2024 год доходная часть федерального бюджета РФ достигла 36,7 трлн рублей, что на 26% превышает показатели предыдущего года. Об этом говорится в документе Счетной палаты РФ. Также отмечается, что фактический объем доходов оказался на 1,6 трлн рублей, или на 4,7%, выше ожидаемого. 

«Объем доходов федерального бюджета составил 36,7 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей, или на 4,7%, больше прогнозируемого общего объема доходов», — говорится в отчете. Информацию передает ТАСС. 

В абсолютных цифрах, по сравнению с 2023 годом, доходы в федеральный бюджет увеличились на 7,6 трлн рублей. При этом из них нефтегазовые доходы выросли на 2,3 трлн рублей (26,2%), а ненефтегазовые — на 5,3 трлн рублей (26%). Кроме того, относительно расходов федерального бюджета, их исполнение составило 99% (40,2 трлн рублей). Подобное является улучшением по сравнению с 98,1% в 2023 году. Общий объем расходов возрос на 7,8 трлн рублей (на 24,2%). При этом дефицит бюджета составил 3,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Счетная палата России обеспечила возвращение в бюджеты различных уровней рекордных 148,9 млрд рублей. Это в пять раз превосходит результаты 2023 года и является беспрецедентным показателем за всю 30-летнюю историю работы ведомства. Кроме того, из общей суммы возвращенных средств 96,9 млрд рублей было направлено в федеральный бюджет.

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За 2024 год доходная часть федерального бюджета РФ достигла 36,7 трлн рублей, что на 26% превышает показатели предыдущего года. Об этом говорится в документе Счетной палаты РФ. Также отмечается, что фактический объем доходов оказался на 1,6 трлн рублей, или на 4,7%, выше ожидаемого.  «Объем доходов федерального бюджета составил 36,7 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей, или на 4,7%, больше прогнозируемого общего объема доходов», — говорится в отчете. Информацию передает ТАСС.  В абсолютных цифрах, по сравнению с 2023 годом, доходы в федеральный бюджет увеличились на 7,6 трлн рублей. При этом из них нефтегазовые доходы выросли на 2,3 трлн рублей (26,2%), а ненефтегазовые — на 5,3 трлн рублей (26%). Кроме того, относительно расходов федерального бюджета, их исполнение составило 99% (40,2 трлн рублей). Подобное является улучшением по сравнению с 98,1% в 2023 году. Общий объем расходов возрос на 7,8 трлн рублей (на 24,2%). При этом дефицит бюджета составил 3,5 трлн рублей. Ранее сообщалось, что в 2024 году Счетная палата России обеспечила возвращение в бюджеты различных уровней рекордных 148,9 млрд рублей. Это в пять раз превосходит результаты 2023 года и является беспрецедентным показателем за всю 30-летнюю историю работы ведомства. Кроме того, из общей суммы возвращенных средств 96,9 млрд рублей было направлено в федеральный бюджет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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