Счетная палата заявила о росте доходов федерального бюджета

За 2024 год доходная часть федерального бюджета РФ достигла 36,7 трлн рублей, что на 26% превышает показатели предыдущего года. Об этом говорится в документе Счетной палаты РФ. Также отмечается, что фактический объем доходов оказался на 1,6 трлн рублей, или на 4,7%, выше ожидаемого.
«Объем доходов федерального бюджета составил 36,7 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей, или на 4,7%, больше прогнозируемого общего объема доходов», — говорится в отчете. Информацию передает ТАСС.
В абсолютных цифрах, по сравнению с 2023 годом, доходы в федеральный бюджет увеличились на 7,6 трлн рублей. При этом из них нефтегазовые доходы выросли на 2,3 трлн рублей (26,2%), а ненефтегазовые — на 5,3 трлн рублей (26%). Кроме того, относительно расходов федерального бюджета, их исполнение составило 99% (40,2 трлн рублей). Подобное является улучшением по сравнению с 98,1% в 2023 году. Общий объем расходов возрос на 7,8 трлн рублей (на 24,2%). При этом дефицит бюджета составил 3,5 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2024 году Счетная палата России обеспечила возвращение в бюджеты различных уровней рекордных 148,9 млрд рублей. Это в пять раз превосходит результаты 2023 года и является беспрецедентным показателем за всю 30-летнюю историю работы ведомства. Кроме того, из общей суммы возвращенных средств 96,9 млрд рублей было направлено в федеральный бюджет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.