Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко прокомментировал слухи о возможном приглашении Илона Маска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он подчеркнул, что город всегда открыт к конструктивному диалогу и взаимодействию с ведущими мировыми инвесторами и предпринимателями. Об этом вице-губернатор заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Мы всегда были в авангарде инвестиционного процесса и флагманом проведения такого знаменитого петербургского экономического форума. Поэтому мы всегда открыты к диалогу. Мы всегда открыты для развития любимого города», — отметил Николай Линченко в ходе прямой линии.
Вице-губернатор подчеркнул, что Петербург уже много лет является лидером среди российских регионов по привлечению инвестиций. Только по итогам ПМЭФ-2024 подписаны соглашения на сумму более 1,2 триллиона рублей. Это рекордные показатели, которые подтверждают высокий инвестиционный потенциал северной столицы. Комментируя возможность приглашения Илона Маска на ПМЭФ, вице-губернатор отметил, что город всегда открыт для сотрудничества с лидерами мировой экономики и инноваций. Маск, как один из самых влиятельных предпринимателей современности, мог бы стать важным гостем форума.
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