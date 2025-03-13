«Она выбирает позицию жертвы»: психолог раскрыла проблемы Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце своим признанием о том, что ей нравятся ее травмы, обнажила серьезную проблему с психикой. Об этом в разговоре с URA.RU заявила психолог Юлия Добрынина.
«Ее позиция — это жизненный выбор. Агата — боец с сильным характером, но при этом она выбирает жить в позиции жертвы. Об этом говорит ее желание качаться на эмоциональных качелях, проживать эти трагедии и неурядицы. Потому что когда все скучно и пресно, без болей и переживаний, ей скучно», — пояснила эксперт.
Агата Муцениеце призналась, что не обращалась к помощи психологов даже после трудного развода с Павлом Прилучным. По словам звезды, ей нравятся ее травмы и она не считает, что с ними надо бороться.
«Я за масштаб в эмоциональной палитре. Разочарование и победы, радости и горести — это надо ценить и принимать с благодарностью. Я нисколько не осуждаю тех, кто пользуется услугами психологов. Просто мне это не близко. Обсудить все с подружками гораздо проще, веселее, а еще — бесплатно!» — заявила актриса с интервью Hello.
Агата после развода рассказала, что Павел пил и поднимал на нее руку. Психолог уточняет: если женщина после такого остается в отношениях с мужчиной, это свидетельствует о том, что у нее серьезные проблемы с психикой. «Такие женщины психически нездоровы. Когда мужчина пьет, бьет и изменяет, а женщина позволяет ему это делать, это стопроцентная жертва, это жизненный выбор. И даже эти разговоры с подружками, которые, казалось бы, для поддержки и помощи, на самом деле сводятся к тому, что это точно такие же жертвы. Получается такой замкнутый круг», — пояснила эксперт.
Психолог уточняет, что женщинам с психотипом Агаты, которых устраивает быть в позиции жертвы, никогда на сто процентов не «убить» в себе это. И главная проблема в том, что в дальнейшем такие женщины будут из раза в раз наступать на одни и те же грабли, что будет отражаться на дальнейших отношениях. «Это всегда так происходит, когда в отношения вступает женщина с этим не проработанным жертвенным компонентом. Следующий ее мужчина будет также проявлять себя либо как бывший муж, либо с новыми „сюрпризами“», — пояснила Добрынина.
Интересно, что многие люди убеждены, что жертва — это всегда такая «забитая» скромная женщина, но это далеко не так. Юлия Добрынина пояснила, что часто жертвами бывают сильные женщины, которые ярко проявляют себя в обществе и на работе. Но все эти проявления якобы героизма, могут сказаться не только на будущем самой женщины, но и ее детей. «Велик риск, что из девочки вырастет такая жертва. А их мальчика — нарцисс, что проявляется в абьюзивном отношении к другим людям», — предупредила психолог.
В данном ситуации это действительно проблема, которую надо решать и не смещать с нее фокус внимания. В противном случае все это может обернуться против Агаты.
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