Минобороны РФ пересмотрит нормы снабжения штурмовиков вещами

Заместитель министра обороны России Андрей Булыга на совещании по вещевому обеспечению российских сил поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмовых операциях, от обязанности сдавать всесезонный комплект полевого обмундирования на склад после истечения срока его эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Замминистра обороны РФ заслушал доклады о вещевом обеспечении штурмовых подразделений ... и поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации...» — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
Помимо этого, Булыга дал указания по улучшению условий эксплуатации технических средств, используемых в зонах боевых действий. В частности, было поручено сократить срок использования стиральных машин с пяти до двух лет и обеспечить модернизацию технических средств вещевой службы, учитывая положительный опыт использования переносных душевых.
На совещании участвовали представители военных подразделений России и работники промышленных предприятий. В начале недели Булыга также провел обсуждение вопросов продовольственного обеспечения военнослужащих, в рамках которого было предложено создание нового вида питания. Планируется, что рационы будут доставляться на передовую с использованием FPV-дронов.
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