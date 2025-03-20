NTV: в Сирии во второй раз публично унизили главу МИД Германии Бербок

Второй раз во время официального визита в Сирию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не получила рукопожатия от временного президента страны Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Во время своего второго визита в Дамаск Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — пишет NTV. Во время этого же визита аш-Шараа также не пожал руку депутату бундестага от Христианско-демократического союза Армину Лашету. Данный акт является нарушением дипломатического протокола, отмечает телеканал.
В ноябре 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали обширное наступление против сил сирийского правительства, результатом которого стало их вхождение в Дамаск 8 декабря. 29 января Ахмед аш-Шараа был назначен президентом Сирии на период проведения переходных процессов в стране. Представители новой сирийской администрации уже отказывались пожимать руку Бербок во время ее необъявленного визита в Сирию. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовало Welt.
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