NTV: в Сирии во второй раз публично унизили главу МИД Германии Бербок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анналену Бербок вновь оскорбили
Анналену Бербок вновь оскорбили Фото:

Второй раз во время официального визита в Сирию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не получила рукопожатия от временного президента страны Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Во время своего второго визита в Дамаск Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — пишет NTV. Во время этого же визита аш-Шараа также не пожал руку депутату бундестага от Христианско-демократического союза Армину Лашету. Данный акт является нарушением дипломатического протокола, отмечает телеканал.

В ноябре 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали обширное наступление против сил сирийского правительства, результатом которого стало их вхождение в Дамаск 8 декабря. 29 января Ахмед аш-Шараа был назначен президентом Сирии на период проведения переходных процессов в стране. Представители новой сирийской администрации уже отказывались пожимать руку Бербок во время ее необъявленного визита в Сирию. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовало Welt.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй раз во время официального визита в Сирию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не получила рукопожатия от временного президента страны Ахмеда аш-Шараа. Об этом сообщает телеканал NTV. «Во время своего второго визита в Дамаск Бербок снова не получила рукопожатия от временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа», — пишет NTV. Во время этого же визита аш-Шараа также не пожал руку депутату бундестага от Христианско-демократического союза Армину Лашету. Данный акт является нарушением дипломатического протокола, отмечает телеканал. В ноябре 2024 года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали обширное наступление против сил сирийского правительства, результатом которого стало их вхождение в Дамаск 8 декабря. 29 января Ахмед аш-Шараа был назначен президентом Сирии на период проведения переходных процессов в стране. Представители новой сирийской администрации уже отказывались пожимать руку Бербок во время ее необъявленного визита в Сирию. Этот момент был зафиксирован на видео, которое опубликовало Welt.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...