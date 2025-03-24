В Кремле раскрыли, когда США и РФ договорятся о параметрах мирной сделки по Украине

Песков: США и Россия готовы мирно урегулировать конфликт на Украине
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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине в контексте переговоров РФ и США
Песков рассказал о ходе мирного урегулирования конфликта на Украине в контексте переговоров РФ и США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин готовы к обсуждению параметров мирной сделки по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«По всей видимости речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь есть общее понимание», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, США и РФ предстоит обсудить технические вопросы по определенным частям сделки, однако по одному из сюжетов уже ведутся переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 

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Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин готовы к обсуждению параметров мирной сделки по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «По всей видимости речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь есть общее понимание», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, США и РФ предстоит обсудить технические вопросы по определенным частям сделки, однако по одному из сюжетов уже ведутся переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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