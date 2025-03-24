В Кремле раскрыли, когда США и РФ договорятся о параметрах мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин готовы к обсуждению параметров мирной сделки по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По всей видимости речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь есть общее понимание», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, США и РФ предстоит обсудить технические вопросы по определенным частям сделки, однако по одному из сюжетов уже ведутся переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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