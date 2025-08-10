Глава Коми сообщил о последствиях попытки атаки беспилотников на регион

Гольдштейн: в Коми введены процедуры обеспечения безопасности из-за БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Коми сообщил, что в результате прилета БПЛА пострадавших нет
Глава Коми сообщил, что в результате прилета БПЛА пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ухтинском районе Коми введены специальные меры безопасности из-за пролета беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, пострадавших в результате падение обломков БПЛА нет.

«В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет», — написал Гольдштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что сотрудников предприятий в зоне полета БПЛА эвакуировали в профилактических целях.

Кроме этого, глава региона призвал жителей не снимать и не распространять материалы о применении беспилотников с целью недопущения передачи информации противнику. При обнаружении БПЛА необходимо сообщать об этом по телефону 112, через приложение «Радар.НФ», по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции, указав время, место и направление полета.

Он также напомнил, что нельзя находиться в прямой видимости беспилотника, подходить к нему после падения, пытаться сбить аппарат или пользоваться рядом с ним радиоустройствами и мобильными телефонами. В этом случае, по его словам, нужно немедленно покинуть зону обнаружения и предупредить других граждан о возможной опасности.

Ранее власти города Ухта (Республика Коми) объявили режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 августа был сбит 121 украинский беспилотник в 14 регионах России и над Азовским морем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ухтинском районе Коми введены специальные меры безопасности из-за пролета беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, пострадавших в результате падение обломков БПЛА нет. «В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет», — написал Гольдштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что сотрудников предприятий в зоне полета БПЛА эвакуировали в профилактических целях. Кроме этого, глава региона призвал жителей не снимать и не распространять материалы о применении беспилотников с целью недопущения передачи информации противнику. При обнаружении БПЛА необходимо сообщать об этом по телефону 112, через приложение «Радар.НФ», по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции, указав время, место и направление полета. Он также напомнил, что нельзя находиться в прямой видимости беспилотника, подходить к нему после падения, пытаться сбить аппарат или пользоваться рядом с ним радиоустройствами и мобильными телефонами. В этом случае, по его словам, нужно немедленно покинуть зону обнаружения и предупредить других граждан о возможной опасности. Ранее власти города Ухта (Республика Коми) объявили режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 августа был сбит 121 украинский беспилотник в 14 регионах России и над Азовским морем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...