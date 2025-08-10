Глава Коми сообщил о последствиях попытки атаки беспилотников на регион

В Ухтинском районе Коми введены специальные меры безопасности из-за пролета беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, пострадавших в результате падение обломков БПЛА нет.
«В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет», — написал Гольдштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что сотрудников предприятий в зоне полета БПЛА эвакуировали в профилактических целях.
Кроме этого, глава региона призвал жителей не снимать и не распространять материалы о применении беспилотников с целью недопущения передачи информации противнику. При обнаружении БПЛА необходимо сообщать об этом по телефону 112, через приложение «Радар.НФ», по номеру 102 или в ближайшее отделение полиции, указав время, место и направление полета.
Он также напомнил, что нельзя находиться в прямой видимости беспилотника, подходить к нему после падения, пытаться сбить аппарат или пользоваться рядом с ним радиоустройствами и мобильными телефонами. В этом случае, по его словам, нужно немедленно покинуть зону обнаружения и предупредить других граждан о возможной опасности.
Ранее власти города Ухта (Республика Коми) объявили режим беспилотной опасности из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 августа был сбит 121 украинский беспилотник в 14 регионах России и над Азовским морем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.