Казахстанский блогер получил пять лет за песню, оскорбляющую русских

Суд в Казахстане приговорил блогера-сатирика Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию оскорбительной песни в отношении русских. Об этом сообщила пресс-служба городского суда Алма-Аты.
«Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью», — говорится заявлении пресс-службы. Его приводит ТАСС. Согласно УК республики, блогеру теперь нужно будет проходить пробационный контроль и выполнять принудительные работы по месту жительства.
В суде заявили, что песня Енсебека «Йоу, орыстар» содержит нецензурную лексику и оскорбляет национальную честь этноса. Представители суда отметили, что действия блогера подрывают межэтническое согласие и единство, которые являются основополагающими принципами Республики Казахстан.
Темирлан Енсебек был задержан 17 января, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Ему грозило наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до семи лет. В ходе следствия выяснилось, что блогер не является автором песни. Настоящий виновник сейчас находится в розыске.
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