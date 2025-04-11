Казахстанский блогер получил пять лет за песню, оскорбляющую русских

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Суд запретил Енсебеку заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет
Суд запретил Енсебеку заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет Фото:

Суд в Казахстане приговорил блогера-сатирика Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию оскорбительной песни в отношении русских. Об этом сообщила пресс-служба городского суда Алма-Аты.

«Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью», — говорится заявлении пресс-службы. Его приводит ТАСС. Согласно УК республики, блогеру теперь нужно будет проходить пробационный контроль и выполнять принудительные работы по месту жительства.

В суде заявили, что песня Енсебека «Йоу, орыстар» содержит нецензурную лексику и оскорбляет национальную честь этноса. Представители суда отметили, что действия блогера подрывают межэтническое согласие и единство, которые являются основополагающими принципами Республики Казахстан.

Темирлан Енсебек был задержан 17 января, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Ему грозило наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до семи лет. В ходе следствия выяснилось, что блогер не является автором песни. Настоящий виновник сейчас находится в розыске. 

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Суд в Казахстане приговорил блогера-сатирика Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию оскорбительной песни в отношении русских. Об этом сообщила пресс-служба городского суда Алма-Аты. «Суд назначил подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, в виде 5 лет ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью», — говорится заявлении пресс-службы. Его приводит ТАСС. Согласно УК республики, блогеру теперь нужно будет проходить пробационный контроль и выполнять принудительные работы по месту жительства. В суде заявили, что песня Енсебека «Йоу, орыстар» содержит нецензурную лексику и оскорбляет национальную честь этноса. Представители суда отметили, что действия блогера подрывают межэтническое согласие и единство, которые являются основополагающими принципами Республики Казахстан. Темирлан Енсебек был задержан 17 января, после чего против него было возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни. Ему грозило наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до семи лет. В ходе следствия выяснилось, что блогер не является автором песни. Настоящий виновник сейчас находится в розыске. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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