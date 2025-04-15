Минздрав придумал новый способ отговорить россиянок от абортов

«Коммерсант»: Минздрав расширил список возможных осложнений аборта
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С 1 сентября врачи должны будут рассказывать пациенткам о рисках при медикаментозном аборте
С 1 сентября врачи должны будут рассказывать пациенткам о рисках при медикаментозном аборте Фото:

Минздрав расширил перечень возможных осложнений для женского организма в случае прерывания беременности. В него вошли сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз (заболевание, при котором слизистая оболочка матки разрастается за пределы полости органа).

«Минздрав расширил список возможных осложнений, о которых предупреждают женщин, желающих прервать беременность. Теперь в нем упоминаются сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз», — пишет «Коммерсант». Кроме того, новые правила также уточняют информацию о рисках медикаментозного аборта, которые могут потребовать последующего хирургического вмешательства.

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина объяснила, что это позволит женщинам принимать осознанные решения о репродуктивном здоровье на основе научно обоснованных данных и учитывая возможные последствия для организма. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Минздрав 15 марта предложил обновить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, опубликовав соответствующий проект приказа на портале нормативных правовых актов. В нем уточняется список заболеваний и состояний, при которых беременность может быть прервана по медицинским причинам, включая угрозу жизни женщины, а также пересматриваются критерии тяжести состояния, акцентируя внимание на устойчивых нарушениях работы жизненно важных органов, передает «Национальная служба новостей».

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Минздрав расширил перечень возможных осложнений для женского организма в случае прерывания беременности. В него вошли сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз (заболевание, при котором слизистая оболочка матки разрастается за пределы полости органа). «Минздрав расширил список возможных осложнений, о которых предупреждают женщин, желающих прервать беременность. Теперь в нем упоминаются сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз», — пишет «Коммерсант». Кроме того, новые правила также уточняют информацию о рисках медикаментозного аборта, которые могут потребовать последующего хирургического вмешательства. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина объяснила, что это позволит женщинам принимать осознанные решения о репродуктивном здоровье на основе научно обоснованных данных и учитывая возможные последствия для организма. Изменения начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Минздрав 15 марта предложил обновить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, опубликовав соответствующий проект приказа на портале нормативных правовых актов. В нем уточняется список заболеваний и состояний, при которых беременность может быть прервана по медицинским причинам, включая угрозу жизни женщины, а также пересматриваются критерии тяжести состояния, акцентируя внимание на устойчивых нарушениях работы жизненно важных органов, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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