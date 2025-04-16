Пожарные бригады прибыли в один из округов Курска для тушения пожара на территории одного из местных предприятий. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали в Железнодорожный округ города Курска для ликвидации пожара на территории одного из предприятий», — рассказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале МЧС. Подробности происшествия пока уточняются.
По данным telegram-канала Shot, пожар произошел возле территории Курского подшипникового завода. Возгорание вызвало образование густого серого дыма, заметного из различных частей города. По информации от очевидцев, источником огня стало помещение, арендуемое владельцем шиномонтажной мастерской.
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