Мощный шторм в праздники и скачки давления: все о магнитных бурях в мае 2025

В мае 2025 года ожидаются слабые магнитные бури. Однако самый высокий уровень геомагнитной активности придется на майские праздники. В этот период ожидается, как минимум, два всплеска. Вторая половина мая окажется более спокойной. При этом «возбужденный» уровень геомагнитной активности хоть незначительно, но все-таки повлияет на здоровье людей. URA.RU подготовило подробный прогноз магнитных бурь на май 2025.
Магнитные бури в мае 2025
Когда в мае ожидать магнитные бури
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, месяц начнется с серьезных магнитных бурь. 1 мая еще пройдет относительно спокойно — магнитосфера достигнет 4 баллов по Кр-индексу. Это так называемый «возбужденный» уровень геомагнитной активности, который незначительно влияет на человеческий организм. Однако у метеозавизимых людей могут появиться головные боли и повышенная раздражительность. Также колебания магнитосферы могут негативно повлиять на работу электроприборов.
2 мая уровень Кр-индекса увеличится до 5, и в этот день ожидается магнитная буря уровня G1. Это слабая магнитная буря, но она вызывает головные боли, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления.
3 и 4 мая геомагнитная обстановка успокоится, уровень Кр-индекса снизится до 3, а это значит, что состояние здоровья у метеозависимых людей нормализуется. Однако спокойной магнитосфера будет все два дня. 5, 6 и 7 мая магнитосфера снова достигнет 5 баллов по Кр-индексу. Все эти дни слабая буря снова будет негативно влиять на состояние людей, а также на работу техники и электроприборов.
Три спокойных геомагнитных недели в мае
В течение следующих трех недель в мае магнитных бурь не ожидается. 8 и 9 мая произойдет незначительное повышение уровня Кр-индекса до 5. Также как в первый день мая метеозависимым рекомендуется внимательной отнестись к своему здоровью, так как возможны головные боли и появление раздражительности.
На том же уровне Кр-индекс будет держаться 18, 19, 20 и 21 мая. В остальные дни геомагнитная обстановка будет спокойной. В этот период Кр-индекс будет балансировать от 2 до 3, что никак не повлияет на состояние людей и работу техники.
Что такое магнитные бури и почему они случаются
Магнитная буря — это сильные быстрые изменения в магнитном поле Земли, происходящие в период повышенной солнечной активности. Длиться они могут до несколько суток.
Как они возникают: на Солнце периодически происходят вспышки — процессы по высвобождению световой, тепловой и кинетической энергии. В результате в межпланетном пространстве образуются магнитные облака — области солнечного ветра, потока выбрасываемых Солнцем ионизированных частиц. Когда такие магнитные поля достигают Земли, они провоцируют магнитные бури.
Как магнитные бури влияют на здоровье человека
Магнитные бури способны оказывать воздействие на здоровье человека. Как рассказала URA.RU невролог, профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова, геомагнитные возмущения приводят к изменению атмосферного давления, концентрации кислорода, влажности воздуха и других параметров. Это оказывает дополнительную нагрузку на организм, что может привести к сбою в его работе.
«Другими словами метеозависимость — это избыточная реакция организма на изменения в окружающей среде. Это свойственно 20-30% населения. И возникает метеозависимость у людей с низким уровнем адаптации организма», — объяснила эксперт.
Симптомы метеозависимости
При изменениях в окружающей среде, в том числе, вызванных магнитными бурями, возможны изменения уровня артериального давления и частоты пульса, заявила эксперт. В это время часто появляется тревожность, слабость, головокружения, головные боли и боли в сердце. Также во время магнитных бурь возможно обострение хронических болезней.
«Некоторые люди узнают о скором изменении погоды по начавшейся боли в суставах или местах, где ранее происходили оперативные вмешательства. Это связано с изменениями в сосудистой микроциркуляции, которые возникают при повышении или понижении температуры, атмосферного давления», — объясняет профессор Юлия Каракулова
Что делать при симптомах метеозависимости
В моменты, когда человек испытывает неприятные симптомы метеозависимости и чувствует себя плохо, врач советует снизить уровень физнагрузок, отдохнуть, убрать гаджеты и лишний информационный шум, постараться поспать. При жаркой погоде невролог рекомендует пить больше жидкости и принять контрастный душ.
При холодной погоде необходимо снизить объем выпитого, употреблять поменьше соли и принять теплую ванну. «Если эти методы не приносят облегчения, стоит обратиться к врачу и установить, какие факторы способствуют развитию метеозависимости и получить грамотные рекомендации», — говорит Юлия Каракулова.
Как избавиться от симптомов метеозависимости:
- нужно заранее проверить наличие медикаментов в аптечке;
- в проблемные дни — отказаться от чая и кофе;
- больше прогуливаться перед сном (при апатии и упадке сил) и вообще бывать на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день;
- разнообразить рацион овощами и фруктами, а потребление соли, наоборот, снизить;
- «космический шторм» лучше переждать дома, в спокойной и уютной атмосфере.
Как избежать метеозависимости
По мнению невролога, многие пациенты способны избавиться от симптомов метеозависимости изменив образ жизни. По ее словам, занятие спортом. полноценный сон и сбалансированное питание намного эффективнее медикаментозного лечения. Это способствует нормализации работы вегетативной нервной системы и помогает организму адекватно реагировать на перемены в погодных условиях, считает эксперт.
«Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде. Люди, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой или эндокринной системы, в том числе, гормональные расстройства, находятся в группе риска и в большей степени рискуют испытать неприятные симптомы. Также срыв адаптации может вызвать любое перенесенное заболевание, включая ОРВИ, операцию и так далее», — рассказала Юлия Караулова.
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