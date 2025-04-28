Еще одна страна собралась в БРИКС

Республика Конго выразила желание статью частью БРИКС. Об этом сообщил президент страны Дени Сассу-Нгессо, отметив, что проекты объединения интересны для африканской стороны.
«Я принимал участие в ряде встреч БРИКС. Последняя была в России. Мы увидели, что БРИКС открывает двери для других государств и готов расширяться. Я думаю, это важный шаг. Проекты БРИКС, на наш взгляд, интересны для Африки, и для нашей страны в частности», — заявил Сассу-Нгессо в ходе интервью изданию «Африканская инициатива».
Кроме того, сегодня он также сообщил, что намерен посетить парад Победы в Москве. В день мероприятия глава Конго хочет провести беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая будет касаться двусторонних отношений между странами.
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