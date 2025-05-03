Илон Маск одним словом охарактеризовал отстранение правых от власти в Европе

Американский предприниматель Илон Маск назвал тиранией отстранение правых сил от выборов в различных странах. Об этом он заявил в социальной сети X, реагируя на публикацию пользователя, который обратил внимание на случаи недопуска правых политиков и партий к участию в избирательных процессах. В сообщении были приведены примеры с лидером французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, а также с немецкой «Альтернативой для Германии» (АдГ).
В ответ на публикацию пользователь написал: «Во имя защиты демократии правые силы в разных странах отстраняют от участия в выборах или признают их экстремистскими», приведя конкретные примеры Франции, Бразилии, Румынии и Германии. На это Илон Маск коротко ответил: «Тирания». Таким образом, он выразил свое несогласие с подобными мерами, которые, по его мнению, противоречат демократическим принципам.
В ФРГ ведомство по охране конституции 2 мая официально признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской на территории всей страны. Сопредседатели АдГ Тино Крупалла и Алиса Вайдель заявили, что такие действия — это удар по демократическим институтам ФРГ. Между тем уходящий канцлер Германии Олаф Шольц призвал тщательно взвесить процедуру возможного запрета партии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.