Министр обороны Индии отказался заменить Моди на параде Победы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны Индии отказался поехать в Москву на парад Победы вместо Моди из-за конфликта с Пакистаном
Министр обороны Индии отказался поехать в Москву на парад Победы вместо Моди из-за конфликта с Пакистаном Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Министр обороны Индии Раджнат Сингх не примет участие в параде в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, вместо него Индию, вероятно, будет представлять его заместитель Санджай Сет. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источники среди российских чиновников. За несколько дней до этого премьер-министр страны Нарендра Моди уточнил, что не сможет посетить Москву 9 мая. 

«Министр обороны Раджнат Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 мая в Москве. Ожидается, что государственный министр обороны Санджай Сетх представит Индию вместо него», — передает издание

Как уточняет India Today, первоначально планировалось, что на торжества в Москву прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди — соответствующее приглашение ему направил президент России Владимир Путин. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в конце апреля заявил, что 9 мая Индию будет представлять делегация «не на высшем уровне». Позже источники The Times of India сообщили, что делегацию возглавит Раджнат Сингх. Тем не менее, по данным индийских и российских СМИ, министр обороны также отказался от поездки, и теперь страну может представить его заместитель.

Решение индийских властей отказаться от участия в мероприятиях на высшем уровне связано с эскалацией конфликта с Пакистаном. В последние недели отношения между странами обострились из-за террористической атаки в городе Пахалгам, ответственность за которую взяла на себя группировка «Фронт сопротивления». После нападения индийские власти обвинили Пакистан в поддержке терроризма, выслали пакистанских дипломатов и приостановили действие договора о разделе вод реки Инд. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний. На фоне этих событий индийское руководство приняло решение не отправлять в Москву высокопоставленных представителей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Индии Раджнат Сингх не примет участие в параде в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве, вместо него Индию, вероятно, будет представлять его заместитель Санджай Сет. Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на источники среди российских чиновников. За несколько дней до этого премьер-министр страны Нарендра Моди уточнил, что не сможет посетить Москву 9 мая.  «Министр обороны Раджнат Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы в России 9 мая в Москве. Ожидается, что государственный министр обороны Санджай Сетх представит Индию вместо него», — передает издание.  Как уточняет India Today, первоначально планировалось, что на торжества в Москву прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди — соответствующее приглашение ему направил президент России Владимир Путин. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков еще в конце апреля заявил, что 9 мая Индию будет представлять делегация «не на высшем уровне». Позже источники The Times of India сообщили, что делегацию возглавит Раджнат Сингх. Тем не менее, по данным индийских и российских СМИ, министр обороны также отказался от поездки, и теперь страну может представить его заместитель. Решение индийских властей отказаться от участия в мероприятиях на высшем уровне связано с эскалацией конфликта с Пакистаном. В последние недели отношения между странами обострились из-за террористической атаки в городе Пахалгам, ответственность за которую взяла на себя группировка «Фронт сопротивления». После нападения индийские власти обвинили Пакистан в поддержке терроризма, выслали пакистанских дипломатов и приостановили действие договора о разделе вод реки Инд. В ответ Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний. На фоне этих событий индийское руководство приняло решение не отправлять в Москву высокопоставленных представителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...