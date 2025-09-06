ВСУ ударили по Белгородской области, есть погибший

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал служебный автобус, погиб водитель
От удара беспилотника ВСУ пострадал пассажир, который находился рядом с водителем
От удара беспилотника ВСУ пострадал пассажир, который находился рядом с водителем
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник атаковал территорию Белгородской области. В результате удара скончался водитель служебного автобуса. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Он также добавил, что один из пассажиров, находившийся рядом с водителем, получил многочисленные осколочные ранения в область спины, лица и руки. Пострадавший доставляется бригадой скорой помощи в Валуйскую больницу. По предварительным данным, третий пассажир не пострадал. Гладков сообщил, что сам автобус был уничтожен в ходе возгорания.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили пять украинских БПЛА в небе над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал. Всего минувшей ночью, 6 сентября, было уничтожено 34 беспилотника ВСУ. Ударам подверглись Смоленская, Белгородская, Калужская области, Краснодарский край. Дроны были сбиты также над акваторией Черного моря.

