ВСУ ударили по Белгородской области, есть погибший

Украинский беспилотник атаковал территорию Белгородской области. В результате удара скончался водитель служебного автобуса. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«На участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус. От полученных ранений водитель скончался на месте», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Он также добавил, что один из пассажиров, находившийся рядом с водителем, получил многочисленные осколочные ранения в область спины, лица и руки. Пострадавший доставляется бригадой скорой помощи в Валуйскую больницу. По предварительным данным, третий пассажир не пострадал. Гладков сообщил, что сам автобус был уничтожен в ходе возгорания.
Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили пять украинских БПЛА в небе над Брянской областью. В результате инцидента никто не пострадал. Всего минувшей ночью, 6 сентября, было уничтожено 34 беспилотника ВСУ. Ударам подверглись Смоленская, Белгородская, Калужская области, Краснодарский край. Дроны были сбиты также над акваторией Черного моря.
