Минтранс дал инструкцию пассажирам задержавшихся рейсов

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В Минтрасе напомнили, что пассажиры в праве получить еду и место в гостинице при задержке рейса
В Минтрасе напомнили, что пассажиры в праве получить еду и место в гостинице при задержке рейса Фото:

В связи с нарушениями расписания авиарейсов, вызванными введенными ограничениями в работе аэропортов, Министерство транспорта напомнило авиаперевозчикам о необходимости строгого соблюдения установленных требований по предоставлению пассажирам питания и размещения в гостиницах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, выступая на заседании координационного штаба, посвященного организации авиаперевозок в период майских праздников, обратил внимание руководителей авиакомпаний на приоритетное значение неукоснительного выполнения федеральных авиационных правил, регулирующих, в частности, указанные вопросы, отмечается в сообщении министерства.

Как уточнили в Минтрансе, при задержке рейса перевозчик обязан обеспечить пассажирам с детьми до семи лет доступ в комнату матери и ребенка, а также предоставить возможность совершить два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения, если ожидание превышает два часа. В случае задержки вылета более двух часов пассажирам должны быть предложены прохладительные напитки, а при ожидании свыше четырех часов — горячее питание, далее — каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Кроме того, при задержке рейса на период более восьми часов в дневное время или более шести часов ночью перевозчик обязан предоставить бесплатное размещение в гостинице, трансфер до места проживания и обратно, а также обеспечить хранение багажа.

Министерство особо подчеркнуло, что спорные ситуации должны разрешаться в интересах пассажиров, а продолжительное пребывание людей на борту самолета во время ограничительных мер является недопустимым.

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В связи с нарушениями расписания авиарейсов, вызванными введенными ограничениями в работе аэропортов, Министерство транспорта напомнило авиаперевозчикам о необходимости строгого соблюдения установленных требований по предоставлению пассажирам питания и размещения в гостиницах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, выступая на заседании координационного штаба, посвященного организации авиаперевозок в период майских праздников, обратил внимание руководителей авиакомпаний на приоритетное значение неукоснительного выполнения федеральных авиационных правил, регулирующих, в частности, указанные вопросы, отмечается в сообщении министерства. Как уточнили в Минтрансе, при задержке рейса перевозчик обязан обеспечить пассажирам с детьми до семи лет доступ в комнату матери и ребенка, а также предоставить возможность совершить два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения, если ожидание превышает два часа. В случае задержки вылета более двух часов пассажирам должны быть предложены прохладительные напитки, а при ожидании свыше четырех часов — горячее питание, далее — каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Кроме того, при задержке рейса на период более восьми часов в дневное время или более шести часов ночью перевозчик обязан предоставить бесплатное размещение в гостинице, трансфер до места проживания и обратно, а также обеспечить хранение багажа. Министерство особо подчеркнуло, что спорные ситуации должны разрешаться в интересах пассажиров, а продолжительное пребывание людей на борту самолета во время ограничительных мер является недопустимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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