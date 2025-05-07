Минтранс дал инструкцию пассажирам задержавшихся рейсов

В связи с нарушениями расписания авиарейсов, вызванными введенными ограничениями в работе аэропортов, Министерство транспорта напомнило авиаперевозчикам о необходимости строгого соблюдения установленных требований по предоставлению пассажирам питания и размещения в гостиницах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин, выступая на заседании координационного штаба, посвященного организации авиаперевозок в период майских праздников, обратил внимание руководителей авиакомпаний на приоритетное значение неукоснительного выполнения федеральных авиационных правил, регулирующих, в частности, указанные вопросы, отмечается в сообщении министерства.
Как уточнили в Минтрансе, при задержке рейса перевозчик обязан обеспечить пассажирам с детьми до семи лет доступ в комнату матери и ребенка, а также предоставить возможность совершить два телефонных звонка или отправить два электронных сообщения, если ожидание превышает два часа. В случае задержки вылета более двух часов пассажирам должны быть предложены прохладительные напитки, а при ожидании свыше четырех часов — горячее питание, далее — каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. Кроме того, при задержке рейса на период более восьми часов в дневное время или более шести часов ночью перевозчик обязан предоставить бесплатное размещение в гостинице, трансфер до места проживания и обратно, а также обеспечить хранение багажа.
Министерство особо подчеркнуло, что спорные ситуации должны разрешаться в интересах пассажиров, а продолжительное пребывание людей на борту самолета во время ограничительных мер является недопустимым.
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