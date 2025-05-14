Бразилия поможет в проведении переговоров между Путиным и Зеленским

Бразилия будет активно содействовать в прямых переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора между российского лидера Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы.
«Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — говорится в сообщении.
Ранее Лула да Силва уже заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным инициативы по урегулированию конфликта на Украине и поддержал проведение переговоров в Стамбуле 15 мая. Совместное заявление о поддержке российской инициативы было принято во время его визита в Китай, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече в Турции.
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