14 мая 2025

Бразилия поможет в проведении переговоров между Путиным и Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Бразилии собирается помочь России в переговорах с Зеленским
Президент Бразилии собирается помочь России в переговорах с Зеленским Фото:

Бразилия будет активно содействовать в прямых переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора между российского лидера Владимира Путина и  президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы.

«Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — говорится в сообщении.

Ранее Лула да Силва уже заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным инициативы по урегулированию конфликта на Украине и поддержал проведение переговоров в Стамбуле 15 мая. Совместное заявление о поддержке российской инициативы было принято во время его визита в Китай, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече в Турции.

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Бразилия будет активно содействовать в прямых переговоров между Россией и Украиной, которые запланированы на 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора между российского лидера Владимира Путина и  президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы. «Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента России о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всемерно содействовать их успеху», — говорится в сообщении. Ранее Лула да Силва уже заявлял о намерении обсудить с Владимиром Путиным инициативы по урегулированию конфликта на Украине и поддержал проведение переговоров в Стамбуле 15 мая. Совместное заявление о поддержке российской инициативы было принято во время его визита в Китай, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече в Турции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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