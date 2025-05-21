Сенатор Джабаров согласился с прогнозом Мерца по окончанию СВО

В комитете Совета Федерации по международным делам поддержали прогноз нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно отсутствия предпосылок к скорому завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда Владимир Джабаров.
«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась», — заявил сенатор Lenta.ru. Джабаров отметил, что эти страны заинтересованы в продолжении конфликта, и разговоры о мире нужны только для того, что была возможность «пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ».
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также высказал мнение, что предпосылок для прекращения конфликта нет. Канцлер подчеркнул, что предпринимаются все возможные дипломатические усилия для урегулирования конфликта и выразил надежду на то, что Ватикан сможет стать площадкой для продуктивного диалога между сторонами, передает Bild.
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