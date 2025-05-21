21 мая 2025

Сенатор Джабаров согласился с прогнозом Мерца по окончанию СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит признаков скоро завершения конфликта на Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит признаков скоро завершения конфликта на Украине Фото:

В комитете Совета Федерации по международным делам поддержали прогноз нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно отсутствия предпосылок к скорому завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась», — заявил сенатор Lenta.ru. Джабаров отметил, что эти страны заинтересованы в продолжении конфликта, и разговоры о мире нужны только для того, что была возможность «пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также высказал мнение, что предпосылок для прекращения конфликта нет. Канцлер подчеркнул, что предпринимаются все возможные дипломатические усилия для урегулирования конфликта и выразил надежду на то, что Ватикан сможет стать площадкой для продуктивного диалога между сторонами, передает Bild.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В комитете Совета Федерации по международным делам поддержали прогноз нового канцлера Германии Фридриха Мерца относительно отсутствия предпосылок к скорому завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Я, конечно, согласен. Если он и его союзники в лице Франции, Великобритании, Польши будут продолжать оказывать военную поддержку Украине, этот конфликт долго не завершится. У них задача, чтобы война продолжалась», — заявил сенатор Lenta.ru. Джабаров отметил, что эти страны заинтересованы в продолжении конфликта, и разговоры о мире нужны только для того, что была возможность «пополнить украинские резервы, восполнить личный состав ВСУ». Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также высказал мнение, что предпосылок для прекращения конфликта нет. Канцлер подчеркнул, что предпринимаются все возможные дипломатические усилия для урегулирования конфликта и выразил надежду на то, что Ватикан сможет стать площадкой для продуктивного диалога между сторонами, передает Bild.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...