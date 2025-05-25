Синоптик Тишковец спрогнозировал недельную 30-градусную жару в Центральной России

Синоптик Тишковец сообщил о 30 градусной жаре в Центральной России
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Синоптик отмечает высокий ультрафиолетовый индекс
Синоптик отмечает высокий ультрафиолетовый индекс Фото:

На предстоящей неделе в Центральной России ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25-30 градусов», — передают слова Тишковеца РИА Новости. Синоптик также предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе, который достиг шести единиц. Специалист рекомендует использовать солнцезащитные средства и избегать длительного пребывания на солнце с 10 до 16 часов.

Ранее сообщалось, что 25 мая в столице прогнозируют аномально теплую погоду с температурой до +29° градусов. Синоптик Михаил Леус сообщил, что осадков в этот день не ожидается, передает «Царьград».

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На предстоящей неделе в Центральной России ожидается жара до +30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25-30 градусов», — передают слова Тишковеца РИА Новости. Синоптик также предупредил о высоком ультрафиолетовом индексе, который достиг шести единиц. Специалист рекомендует использовать солнцезащитные средства и избегать длительного пребывания на солнце с 10 до 16 часов. Ранее сообщалось, что 25 мая в столице прогнозируют аномально теплую погоду с температурой до +29° градусов. Синоптик Михаил Леус сообщил, что осадков в этот день не ожидается, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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