Мост рухнул под весом бульдозера в Амурской области. Видео

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Бульдозер свалился с платформы грузовой машины и упал под мост
Бульдозер свалился с платформы грузовой машины и упал под мост Фото:

В Амурской области под тяжелым тралом, перевозившим бульдозер, обрушился мост через реку Обка. В результате происшествия машина сорвалась с платформы и скатилась в кювет, а в само мосте образовалась дыра. Соответствующее видео публикуют местные паблики. 

«Дорога город Зея — село Золотая Гора. Мост через реку Обка», — говорится в подписи к видео в местном telegram-канале «Благовещенск №1». На ролике видно, как прицеп трала накренился набок, однако остался на мосту. Сам бульдозер, который был на платформе грузовой машины, упал под мост.

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В Амурской области под тяжелым тралом, перевозившим бульдозер, обрушился мост через реку Обка. В результате происшествия машина сорвалась с платформы и скатилась в кювет, а в само мосте образовалась дыра. Соответствующее видео публикуют местные паблики.  «Дорога город Зея — село Золотая Гора. Мост через реку Обка», — говорится в подписи к видео в местном telegram-канале «Благовещенск №1». На ролике видно, как прицеп трала накренился набок, однако остался на мосту. Сам бульдозер, который был на платформе грузовой машины, упал под мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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