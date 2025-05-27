Новосибирск утонул в снеге за несколько дней до лета: фоторепортаж, видео

Сегодня, 27 мая 2025 года, Новосибирская область оказалась под слоем снега, всего за несколько дней до календарного лета. Метель накрыла не только пригородные районы, но и сам мегаполис, создав неблагоприятную обстановку на дорогах. Последствия снегопада и реакция местных жителей — в фоторепортаже URA.RU.
Где выпало больше всего снега
Черепановский район пострадал сильнее всего: снег покрыл грядки с уже высаженными растениями, цветы и молодую листву. В самом Новосибирске снег начался ближе к полудню, ухудшив видимость на дорогах.
Как отреагировали местные жители
Местные жители, кажется, не удивлены такому «подарку» погоды. «Просто Сибирь. Ничего удивительного», «Типа никто не знал и не ожидал?», — написали новосибирцы в соцсетях. Один из пользователей отметил, что подобных погодных явлений перед наступлением лета не было в городе уже долгое время. Горожане шутливо назвали метель «снежной жестью».
Официальное заявление мэрии
Администрация Новосибирска выпустила официальное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. В мэрии сообщили, что сильный снегопад и понижение температуры могут привести к повреждению или обрыву линий электропередачи и связи, а также к падению деревьев и неустойчивых конструкций. Кроме того, зафиксированы перебои в функционировании городского транспорта, а также в работе дорожных и коммунальных служб.
Сколько продлятся морозы
По данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе сохраняются ночные заморозки до -4°C, которые продлятся как минимум до 29 мая. Синоптики обещают, что уже к началу июня температура начнет расти. А пока новосибирцы достают теплые куртки и делают снежные фото на фоне зеленых деревьев — редкое зрелище для конца весны!
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