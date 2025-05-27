Новосибирск утонул в снеге за несколько дней до лета: фоторепортаж, видео

В Новосибирске выпал снег за четыре дня до лета
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего снега выпало в Черепановском районе
Больше всего снега выпало в Черепановском районе Фото:

Сегодня, 27 мая 2025 года, Новосибирская область оказалась под слоем снега, всего за несколько дней до календарного лета. Метель накрыла не только пригородные районы, но и сам мегаполис, создав неблагоприятную обстановку на дорогах. Последствия снегопада и реакция местных жителей — в фоторепортаже URA.RU. 

Где выпало больше всего снега

Черепановский район пострадал сильнее всего: снег покрыл грядки с уже высаженными растениями, цветы и молодую листву. В самом Новосибирске снег начался ближе к полудню, ухудшив видимость на дорогах.

Как отреагировали местные жители

Местные жители, кажется, не удивлены такому «подарку» погоды. «Просто Сибирь. Ничего удивительного», «Типа никто не знал и не ожидал?», — написали новосибирцы в соцсетях. Один из пользователей отметил, что подобных погодных явлений перед наступлением лета не было в городе уже долгое время. Горожане шутливо назвали метель «снежной жестью». 

Официальное заявление мэрии

Администрация Новосибирска выпустила официальное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. В мэрии сообщили, что сильный снегопад и понижение температуры могут привести к повреждению или обрыву линий электропередачи и связи, а также к падению деревьев и неустойчивых конструкций. Кроме того, зафиксированы перебои в функционировании городского транспорта, а также в работе дорожных и коммунальных служб.

Сколько продлятся морозы

По данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе сохраняются ночные заморозки до -4°C, которые продлятся как минимум до 29 мая. Синоптики обещают, что уже к началу июня температура начнет расти. А пока новосибирцы достают теплые куртки и делают снежные фото на фоне зеленых деревьев — редкое зрелище для конца весны!

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Сегодня, 27 мая 2025 года, Новосибирская область оказалась под слоем снега, всего за несколько дней до календарного лета. Метель накрыла не только пригородные районы, но и сам мегаполис, создав неблагоприятную обстановку на дорогах. Последствия снегопада и реакция местных жителей — в фоторепортаже URA.RU.  Где выпало больше всего снега Черепановский район пострадал сильнее всего: снег покрыл грядки с уже высаженными растениями, цветы и молодую листву. В самом Новосибирске снег начался ближе к полудню, ухудшив видимость на дорогах. Как отреагировали местные жители Местные жители, кажется, не удивлены такому «подарку» погоды. «Просто Сибирь. Ничего удивительного», «Типа никто не знал и не ожидал?», — написали новосибирцы в соцсетях. Один из пользователей отметил, что подобных погодных явлений перед наступлением лета не было в городе уже долгое время. Горожане шутливо назвали метель «снежной жестью».  Официальное заявление мэрии Администрация Новосибирска выпустила официальное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. В мэрии сообщили, что сильный снегопад и понижение температуры могут привести к повреждению или обрыву линий электропередачи и связи, а также к падению деревьев и неустойчивых конструкций. Кроме того, зафиксированы перебои в функционировании городского транспорта, а также в работе дорожных и коммунальных служб. Сколько продлятся морозы По данным Западно-Сибирского УГМС, в регионе сохраняются ночные заморозки до -4°C, которые продлятся как минимум до 29 мая. Синоптики обещают, что уже к началу июня температура начнет расти. А пока новосибирцы достают теплые куртки и делают снежные фото на фоне зеленых деревьев — редкое зрелище для конца весны!
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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