Гладков объявил о внеплановых учениях в регионе после атаки БПЛА

В Белгородской области стартовали внеплановые учения по гражданской обороне. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. До этого регион был атакован беспилотниками в ночь на 2 июня.
«В Белгороде начались внеплановые учения по гражданской обороне», — написал губернатор в своем telegram-канале. Предполагается, что в рамках учений специалисты отрабатывают алгоритмы оповещения населения, эвакуации людей из условно опасных зон, а также организацию работы пунктов временного размещения.
В ночь на 2 июня Белгородская область подверглась атаке дрона ВСУ типа «Баба-Яга», который удалось сбить. Обошлось без пострадавших. В связи с этим Гладков лично встретился с жителями пострадавшего населенного пункта в регионе.
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