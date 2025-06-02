Гладков объявил о внеплановых учениях в регионе после атаки БПЛА

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В Белгородской области начались внеплановые учения по гражданской обороне после атак дронов ВСУ по региону (архивное фото)
В Белгородской области начались внеплановые учения по гражданской обороне после атак дронов ВСУ по региону (архивное фото) Фото:

В Белгородской области стартовали внеплановые учения по гражданской обороне. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. До этого регион был атакован беспилотниками в ночь на 2 июня. 

«В Белгороде начались внеплановые учения по гражданской обороне», — написал губернатор в своем telegram-канале. Предполагается, что в рамках учений специалисты отрабатывают алгоритмы оповещения населения, эвакуации людей из условно опасных зон, а также организацию работы пунктов временного размещения.

В ночь на 2 июня Белгородская область подверглась атаке дрона ВСУ типа «Баба-Яга», который удалось сбить. Обошлось без пострадавших. В связи с этим Гладков лично встретился с жителями пострадавшего населенного пункта в регионе.

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В Белгородской области стартовали внеплановые учения по гражданской обороне. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. До этого регион был атакован беспилотниками в ночь на 2 июня.  «В Белгороде начались внеплановые учения по гражданской обороне», — написал губернатор в своем telegram-канале. Предполагается, что в рамках учений специалисты отрабатывают алгоритмы оповещения населения, эвакуации людей из условно опасных зон, а также организацию работы пунктов временного размещения. В ночь на 2 июня Белгородская область подверглась атаке дрона ВСУ типа «Баба-Яга», который удалось сбить. Обошлось без пострадавших. В связи с этим Гладков лично встретился с жителями пострадавшего населенного пункта в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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