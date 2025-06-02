Фидан заявил о важной роли Эрдогана в контексте переговоров в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет регулярные переговоры с российским главой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для того, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе вступительного слова на переговорах во дворце Чираган в Стамбуле.
«Наш господин президент находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта», — заявил Фидан. Новый этап переговоров в Стамбуле проходит в настоящий момент. Мероприятие транслируют российские и зарубежные СМИ. URA.RU также проводит текстовую онлайн-трансляцию переговоров.
Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о готовности организовать встречу между Путиным и Зеленским, подчеркивая важность прямого диалога для поиска решений по конфликту на Украине. В мае 2025 года в Стамбуле также проходили переговоры между российской и украинской делегациями при поддержке Анкары, где Турция выступала посредником.
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