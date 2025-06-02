Фидан заявил о важной роли Эрдогана в контексте переговоров в Стамбуле

Фидан: Эрдоган ведет переговоры с Путиным и Зеленским для разрешения конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Эрдоган контактирует и с Путиным и Зеленским, чтобы разрешить конфликт между сторонами
Эрдоган контактирует и с Путиным и Зеленским, чтобы разрешить конфликт между сторонами Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет регулярные переговоры с российским главой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для того, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе вступительного слова на переговорах во дворце Чираган в Стамбуле. 

«Наш господин президент находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта», — заявил Фидан. Новый этап переговоров в Стамбуле проходит в настоящий момент. Мероприятие транслируют российские и зарубежные СМИ. URA.RU также проводит текстовую онлайн-трансляцию переговоров.

Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о готовности организовать встречу между Путиным и Зеленским, подчеркивая важность прямого диалога для поиска решений по конфликту на Украине. В мае 2025 года в Стамбуле также проходили переговоры между российской и украинской делегациями при поддержке Анкары, где Турция выступала посредником. 

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет регулярные переговоры с российским главой Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для того, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе вступительного слова на переговорах во дворце Чираган в Стамбуле.  «Наш господин президент находится в регулярном контакте с уважаемым господином Владимиром Путиным и уважаемым господином Владимиром Зеленским. Он предпринимает неустанные усилия для продвижения урегулирования конфликта», — заявил Фидан. Новый этап переговоров в Стамбуле проходит в настоящий момент. Мероприятие транслируют российские и зарубежные СМИ. URA.RU также проводит текстовую онлайн-трансляцию переговоров. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял о готовности организовать встречу между Путиным и Зеленским, подчеркивая важность прямого диалога для поиска решений по конфликту на Украине. В мае 2025 года в Стамбуле также проходили переговоры между российской и украинской делегациями при поддержке Анкары, где Турция выступала посредником. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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