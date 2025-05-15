Эрдоган выразил готовность принять Путина и Зеленского для переговоров

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать встречу с участием президентов Украины и России — Владимира Зеленского и Владимира Путина, как только обе стороны будут готовы к этому. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — заявили в канцелярии Эрдогана после беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре. Информацию передает РИА Новости.
По словам Реджепа Эрдогана, текущий этап конфликта между Москвой и Киевом требует поиска решения посредством прямого диалога. При этом достижение договоренностей хотя бы по минимальному перечню общих позиций имеет принципиальное значение для предотвращения дальнейших жертв среди гражданского населения.
Кроме того, турецкий лидер считает, что сейчас сложились уникальные условия для начала переговоров по конфликту. В связи с этим он намерен оказывать всестороннюю поддержку как техническим консультациям, так и встречам на высшем уровне.
На данный момент в Стамбуле на 15 мая запланированы российско-украинские переговоры. Руководителем делегации РФ назначен помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что представители страны настроены на конструктивный лад и на поиск развязок и точек соприкосновения в диалоге. Более подробно о ходе переговоров в Стамбуле — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.