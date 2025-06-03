МИД Молдавии предостерегло граждан от поездок в Россию

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Рекомендация связана с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе
Рекомендация связана с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе Фото:

Министерство иностранных дел Республики Молдова официально рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Об этом сообщило ведомство.

«МИД и Посольство Республики Молдова в Москве <...> рекомендуют воздержаться от необоснованных поездок в Российскую Федерацию», — говорится в официальном telegram-канале министерства. Такая рекомендация связана с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и сообщениями о случаях принудительных мер, применяемых российскими властями к иностранным гражданам, включая граждан Молдовы.

По данным молдавского МИД, к гражданам Молдовы в России могут быть применены следующие меры: задержания на границе и в ходе рейдов, произвольное применение законодательства, перевод в следственные изоляторы, в том числе в Многофункциональный центр по вопросам миграции, административные и уголовные обвинения без убедительных доказательств, а также риск жестокого обращения со стороны правоохранительных органов.

Ранее, в апреле 2025 года, Министерство иностранных дел России также предупреждало о рисках для российских граждан при пересечении молдавской границы. В частности, отмечались случаи длительных и унизительных досмотров, а также отказы во въезде нескольким десяткам россиян ежедневно. Российская сторона также указывала на трудности в оказании консульской помощи своим гражданам в Молдове.

Обострение ситуации связано с ухудшением отношений между Молдовой и Россией после прихода к власти в Кишиневе проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из Молдовы были высланы десятки российских дипломатов, а штат российского посольства и культурного центра был существенно сокращен.

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Министерство иностранных дел Республики Молдова официально рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Об этом сообщило ведомство. «МИД и Посольство Республики Молдова в Москве <...> рекомендуют воздержаться от необоснованных поездок в Российскую Федерацию», — говорится в официальном telegram-канале министерства. Такая рекомендация связана с ухудшением ситуации с безопасностью в регионе и сообщениями о случаях принудительных мер, применяемых российскими властями к иностранным гражданам, включая граждан Молдовы. По данным молдавского МИД, к гражданам Молдовы в России могут быть применены следующие меры: задержания на границе и в ходе рейдов, произвольное применение законодательства, перевод в следственные изоляторы, в том числе в Многофункциональный центр по вопросам миграции, административные и уголовные обвинения без убедительных доказательств, а также риск жестокого обращения со стороны правоохранительных органов. Ранее, в апреле 2025 года, Министерство иностранных дел России также предупреждало о рисках для российских граждан при пересечении молдавской границы. В частности, отмечались случаи длительных и унизительных досмотров, а также отказы во въезде нескольким десяткам россиян ежедневно. Российская сторона также указывала на трудности в оказании консульской помощи своим гражданам в Молдове. Обострение ситуации связано с ухудшением отношений между Молдовой и Россией после прихода к власти в Кишиневе проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из Молдовы были высланы десятки российских дипломатов, а штат российского посольства и культурного центра был существенно сокращен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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